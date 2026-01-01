Déployez KitchenOwl en 1 clic
Une liste de courses partagée, un gestionnaire de recettes et un planificateur de repas auto-hébergés qui maintient toute la maisonnée synchronisée depuis n'importe quel appareil.
Choisissez un pack VPS pour KitchenOwl
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec KitchenOwl ?
KitchenOwl est une application open-source auto-hébergée de listes de courses, de recettes et de planification de repas pour les foyers. Le backend Flask s'associe à une interface utilisateur web et mobile Flutter pour maintenir les listes de courses, l'inventaire du garde-manger et les recettes enregistrées synchronisés en temps réel sur les appareils de chaque membre du foyer — téléphones en magasin, tablettes dans la cuisine, ordinateurs portables partout ailleurs.
L'auto-hébergement de KitchenOwl sur votre propre VPS permet de conserver les habitudes d'achat, les collections de recettes et les routines domestiques au sein d'une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que sur un SaaS gratuit qui monétise les données d'achat des consommateurs. Le déploiement en conteneur unique est livré avec SQLite pour une faible consommation de ressources, prend en charge un nombre illimité de foyers et de recettes, et s'intègre aux applications mobiles sur iOS et Android pour l'édition de listes en magasin.
Fonctionnalités clés de KitchenOwl
Listes de courses mutualisées
Listes de courses synchronisées en temps réel sur les téléphones, les tablettes et les ordinateurs portables afin que tout le monde voie la même liste lors des achats ou de la planification.
Recettes et planification des repas
Enregistrer des recettes (ou les importer depuis des URL), planifier des repas sur un calendrier, et générer automatiquement une liste de courses à partir des recettes sélectionnées.
Suivi du garde-manger
Suivez les articles déjà en votre possession afin que la planification des repas puisse les soustraire de la liste de courses générée et éviter les achats en double.
Plusieurs ménages
Gérez des foyers séparés sur une seule instance, chacun avec des listes, des recettes et des membres isolés pour les logements partagés ou la famille élargie.
Applications iOS et Android
Les applications mobiles propriétaires se connectent à votre instance auto-hébergée pour des mises à jour rapides des listes, des achats hors ligne et la saisie d'articles par code-barres.
Suggestions intelligentes
Les suggestions d'articles et le tri intelligent par allée accélèrent la création de listes en apprenant les articles que votre foyer a tendance à acheter ensemble.
Pourquoi exécuter KitchenOwl avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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