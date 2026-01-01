Déployez AdventureLog en un clic.
Suivi de voyage et planificateur de voyage auto-hébergés avec des cartes interactives, des itinéraires et la pleine propriété des données.
Choisissez un pack VPS pour AdventureLog
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec AdventureLog ?
AdventureLog est une plateforme de gestion de voyages open-source pour documenter les aventures passées et planifier les futurs voyages. Conçue avec SvelteKit et Django avec support PostGIS, elle combine une carte du monde interactive pour visualiser les destinations avec des outils détaillés de planification de voyage couvrant les itinéraires de plusieurs jours, les vols, les hébergements et les listes de contrôle d'activités.
Contrairement aux applications de voyage commerciales qui stockent vos trajets sur des serveurs tiers, AdventureLog est entièrement auto-hébergé — vos photos, votre historique de localisation et vos notes de voyage personnelles restent sur une infrastructure que vous contrôlez. Les fonctionnalités collaboratives permettent aux familles et aux groupes de voyage de partager des plans et de documenter des souvenirs ensemble, tandis que les analyses suivent les pays visités et les statistiques d'exploration régionale au fil du temps.
Fonctionnalités clés de AdventureLog
Carte du monde interactive
Visualisez chaque destination que vous avez visitée sur une carte du monde, vous donnant une image immédi'ate et satisfaisante de l'étendue de vos voyages.
Planification de voyage sur plusieurs jours
Créez des itinéraires complets avec les vols, les hébergements et les activités organisés jour par jour, afin que la planification de votre voyage soit centralisée au lieu d'être dispersée entre des feuilles de calcul et des notes.
Journalisation d'aventure détaillée
Documentez chaque destination avec des dates, des descriptions, des évaluations personnelles et des téléchargements de photos, créant ainsi un journal de voyage détaillé qui s'enrichit à chaque voyage.
Statistiques de voyage
Suivez des statistiques telles que les pays visités, les régions explorées et la distance totale parcourue, transformant l'historique de vos voyages en étapes personnelles significatives.
Voyages collaboratifs
Partagez vos aventures et planifiez ensemble vos voyages en famille ou avec vos compagnons de route, en maintenant tout le monde aligné sur les itinéraires et les souvenirs, sans avoir recours à des outils de planification de groupe tiers.
Pourquoi exécuter AdventureLog avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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