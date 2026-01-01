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Application complète de suivi de bébé qui aide les parents et les soignants à surveiller l'alimentation, le sommeil, les couches et la croissance en toute confidentialité.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Baby Buddy ?

Baby Buddy est une application de suivi de bébé axée sur la confidentialité qui aide les parents et les soignants à enregistrer les activités quotidiennes, les mesures de croissance et les informations de santé des nourrissons. Les horaires d'alimentation, les changements de couches, les habitudes de sommeil, les mesures de poids et de taille, ainsi que les dossiers de médicaments sont tous saisis via une interface web intuitive conçue pour une saisie rapide pendant les moments chargés de la parentalité. Des graphiques et des rapports visuels facilitent l'identification des tendances et le partage des données avec les pédiatres.

L'auto-hébergement de Baby Buddy signifie que les détails intimes sur le développement et la santé de votre enfant n'atteignent jamais les serveurs tiers ou les plateformes publicitaires. Plusieurs soignants — parents, grands-parents, baby-sitters — peuvent tous enregistrer l'activité depuis n'importe quel appareil, gardant ainsi le foyer synchronisé sans dépendre d'une application commerciale qui pourrait interrompre son service ou modifier sa politique de confidentialité.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Baby Buddy

Accès multi-aidants

Les parents, les grands-parents et les baby-sitters peuvent tous enregistrer l'activité simultanément depuis n'importe quel appareil, maintenant tout le monde informé de la routine et des besoins actuels du bébé.

Suivi complet des activités

Enregistrez les repas, les changements de couches, les périodes de sommeil, le temps sur le ventre, les bains, et plus encore avec des minuteurs intégrés afin que la saisie ne prenne que quelques secondes même pendant les moments agités.

Dossiers de croissance et de santé

Suivez le poids, la taille et le périmètre crânien au fil du temps grâce à des graphiques visuels que vous pouvez partager directement avec les professionnels de la santé lors des rendez-vous pédiatriques.

Rapports de modèles

Les rapports visuels mettent en évidence les tendances de la fréquence des repas, les habitudes de sommeil et le nombre de couches, aidant les parents à identifier les routines et à détecter les anomalies précocement.

Confidentialité complète des données

Toutes les données restent sur votre propre serveur — pas de partage de données avec des tiers, pas de profils publicitaires, et pas de risque de perdre l'accès si un service commercial ferme.

Pourquoi exécuter Baby Buddy avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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