Déployez Bar Assistant en un clic
Gestionnaire de recettes de cocktails auto-hébergé qui suit votre inventaire de bar et vous indique exactement quelles boissons vous pouvez préparer dès maintenant.
Choisissez un pack VPS pour Bar Assistant
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Bar Assistant ?
Bar Assistant est une application web auto-hébergée pour les amateurs de cocktails et les barmans à domicile qui souhaitent gérer leur stock d'ingrédients et découvrir des recettes basées sur ce qu'ils ont réellement sous la main. Il va au-delà d'un simple livre de recettes en tenant intelligemment compte des substituts d'ingrédients, des composants facultatifs et des relations d'ingrédients parent-enfant — maximisant le nombre de cocktails que vous pouvez préparer à partir de votre inventaire actuel sans avoir à vous rendre au magasin.
Ce template inclut l'interface web Salt Rim, le serveur API Bar Assistant, Meilisearch pour une recherche plein texte instantanée dans votre collection de recettes, et Redis pour la mise en cache. L'auto-hébergement signifie que vos notes de recettes personnelles, vos créations de cocktails personnalisées et votre inventaire d'ingrédients restent sur votre propre serveur plutôt que d'être enfermés dans une application tierce.
Fonctionnalités clés de Bar Assistant
Correspondance des ingrédients en rayon
Dites à Bar Assistant ce que vous avez dans votre placard et il vous montre instantanément quels cocktails vous pouvez préparer, y compris des correspondances intelligentes utilisant des substituts d'ingrédients.
Recherche plein texte rapide
Meilisearch offre une recherche instantanée de recettes, avec un filtrage par méthode de préparation, degré d'alcool, type de verre, étiquettes, et bien plus encore, afin que vous trouviez immédiatement la bonne boisson.
Importation de recettes
Récupérez des recettes directement depuis des sites web de cocktails ou créez les vôtres, puis organisez-les en collections thématiques pour différentes occasions ou saisons.
Permissions multi-utilisateurs
Les rôles d'administrateur, de modérateur, général et d'invité vous permettent de gérer un bar partagé pour des amis ou une équipe sans donner à tout le monde le même niveau d'accès.
Formats d'exportation flexibles
Exportez les recettes en JSON, YAML, XML, Markdown, ou des pages prêtes à imprimer afin que votre collection ne soit jamais enfermée dans un seul format ou une seule plateforme.
Pourquoi exécuter Bar Assistant avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
2FAuth
Gestionnaire de codes d'authentification à deux facteurs auto-hébergé, accessible sur web et mobile