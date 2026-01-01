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Gestionnaire de recettes de cocktails auto-hébergé qui suit votre inventaire de bar et vous indique exactement quelles boissons vous pouvez préparer dès maintenant.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Bar Assistant ?

Bar Assistant est une application web auto-hébergée pour les amateurs de cocktails et les barmans à domicile qui souhaitent gérer leur stock d'ingrédients et découvrir des recettes basées sur ce qu'ils ont réellement sous la main. Il va au-delà d'un simple livre de recettes en tenant intelligemment compte des substituts d'ingrédients, des composants facultatifs et des relations d'ingrédients parent-enfant — maximisant le nombre de cocktails que vous pouvez préparer à partir de votre inventaire actuel sans avoir à vous rendre au magasin.

Ce template inclut l'interface web Salt Rim, le serveur API Bar Assistant, Meilisearch pour une recherche plein texte instantanée dans votre collection de recettes, et Redis pour la mise en cache. L'auto-hébergement signifie que vos notes de recettes personnelles, vos créations de cocktails personnalisées et votre inventaire d'ingrédients restent sur votre propre serveur plutôt que d'être enfermés dans une application tierce.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Bar Assistant

Correspondance des ingrédients en rayon

Dites à Bar Assistant ce que vous avez dans votre placard et il vous montre instantanément quels cocktails vous pouvez préparer, y compris des correspondances intelligentes utilisant des substituts d'ingrédients.

Recherche plein texte rapide

Meilisearch offre une recherche instantanée de recettes, avec un filtrage par méthode de préparation, degré d'alcool, type de verre, étiquettes, et bien plus encore, afin que vous trouviez immédiatement la bonne boisson.

Importation de recettes

Récupérez des recettes directement depuis des sites web de cocktails ou créez les vôtres, puis organisez-les en collections thématiques pour différentes occasions ou saisons.

Permissions multi-utilisateurs

Les rôles d'administrateur, de modérateur, général et d'invité vous permettent de gérer un bar partagé pour des amis ou une équipe sans donner à tout le monde le même niveau d'accès.

Formats d'exportation flexibles

Exportez les recettes en JSON, YAML, XML, Markdown, ou des pages prêtes à imprimer afin que votre collection ne soit jamais enfermée dans un seul format ou une seule plateforme.

Pourquoi exécuter Bar Assistant avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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