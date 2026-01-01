Déployez AirTrail en un clic.
Journal de vol personnel à code source ouvert pour enregistrer, visualiser et analyser vos trajets aériens sur une carte du monde interactive.
Choisissez un pack VPS pour AirTrail
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec AirTrail ?
AirTrail est une application web de suivi de vols personnels open-source qui vous permet d'enregistrer chaque vol, de visualiser vos itinéraires sur une carte du monde interactive et d'explorer des statistiques sur votre historique de voyage. Elle prend en charge l'importation de données de vol depuis des services populaires comme MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt et JetLog, ce qui facilite la création d'un journal complet dès le premier jour. Le support multi-utilisateur permet à chaque membre du foyer de tenir un journal de vol privé distinct sur la même instance.
L'auto-hébergement d'AirTrail sur votre propre VPS maintient votre historique de voyage privé et entièrement sous votre contrôle, sans frais d'abonnement et sans qu'aucun service tiers ne conserve vos données. Le premier utilisateur à s'inscrire reçoit automatiquement un accès de niveau propriétaire.
Fonctionnalités clés de AirTrail
Carte du monde interactive
Visualisez chaque vol tracé sur une carte du monde avec des lignes d'itinéraire reliant chaque origine et destination que vous avez visitées.
Importations de l'historique des vols
Importez les journaux existants de MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt, JetLog et byAir pour remplir votre historique immédiatement.
Statistiques de voyage
Explorez les totaux et les ventilations selon la distance parcourue, les pays visités, les aéroports utilisés, les compagnies aériennes et le temps passé en vol.
Prise en charge multi-utilisateurs
Partagez une instance AirTrail avec votre famille ou vos compagnons de voyage — chaque utilisateur conserve son propre journal de vol privé et ses statistiques.
Partage public de vol
Générez un lien partageable afin que d'autres puissent parcourir votre carte de vol interactive sans avoir besoin d'un compte.
Pourquoi exécuter AirTrail avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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