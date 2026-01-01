Déployez Mailpit en un clic
Outil léger de test d'e-mail qui capture les messages SMTP et les affiche dans une boîte de réception basée sur un navigateur.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Mailpit ?
Mailpit est un outil de test et de débogage d'e-mails open-source conçu pour les développeurs. Il exécute un serveur SMTP intégré qui intercepte tous les e-mails sortants de vos applications et affiche les messages capturés dans une boîte de réception web propre et consultable — sans jamais envoyer de courrier à de vrais destinataires. Cela permet de tester en toute sécurité les flux de notification par e-mail, d'itérer sur les modèles d'e-mail et de vérifier les configurations SMTP dans les environnements de développement et de staging.
Mailpit est le remplaçant moderne et activement maintenu de MailHog (qui n'est plus maintenu). Il est livré sous la forme d'un seul binaire léger avec un stockage de messages rapide basé sur SQLite, une recherche en texte intégral, le rendu d'e-mails HTML, une API REST et une authentification SMTP et UI optionnelle — le tout avec une empreinte mémoire négligeable.
Fonctionnalités clés de Mailpit
Capture d'e-mails SMTP
Fonctionne comme un serveur SMTP de substitution qui intercepte les e-mails sortants de toute application, empêchant l'envoi accidentel vers de vraies adresses e-mail pendant le développement.
Boîte de réception dans le navigateur
Visualiser, rechercher et inspecter tous les messages capturés dans une interface utilisateur web réactive avec un rendu HTML complet, une vue du code source et une mise en page adaptée aux mobiles.
Accès à l'API REST
Consulter, supprimer et gérer les messages par programmation via une API REST documentée, permettant l'intégration avec des suites de tests automatisées et des pipelines CI/CD.
Recherche plein texte
Recherchez dans les lignes d'objet, les adresses de l'expéditeur et du destinataire, et le corps du message pour localiser rapidement des e-mails spécifiques pendant les tests.
Étiquetage des messages
Étiquetez automatiquement les messages par type — HTML, pièces jointes, images intégrées — pour un filtrage visuel rapide sur de grands volumes d'e-mails de test.
Pourquoi exécuter Mailpit avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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