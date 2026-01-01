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Plateforme de données client open source qui capture les événements produit et les diffuse vers votre entrepôt de données, vos outils marketing et vos API en temps réel.

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100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
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16 Go de RAM
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Jitsu ?

Jitsu est une plateforme de données client open-source conçue pour les ingénieurs comme une alternative auto-hébergée à Segment. Elle capture les événements de produits et de sites web via des SDK natifs, les traite avec des fonctions JavaScript sans serveur, et transmet les résultats aux entrepôts de données, aux outils marketing et aux points de terminaison HTTP personnalisés avec une latence inférieure à la seconde.

L'auto-hébergement de Jitsu sur votre VPS maintient chaque charge utile d'événement, identifiant client et configuration de pipeline sur votre propre infrastructure — sans tarification par événement, sans limites MTU et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Ce déploiement regroupe le pipeline d'événements complet de Jitsu (console, ingestion, rotor et bulker) avec PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB et Redpanda, vous offrant une CDP prête pour la production dans une seule pile Compose.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Jitsu

Flux d'événements en temps réel

Transfère les événements capturés vers les entrepôts de données et les destinations SaaS en quelques secondes, alimentant les tableaux de bord en temps réel, les audiences et l'analyse de produits.

Destinations d'entrepôt natives

Charge les événements directement dans Snowflake, BigQuery, Redshift, ClickHouse, Postgres et S3 avec la gestion des schémas intégrée — aucun outil ETL séparé n'est requis.

Fonctions JavaScript

Filtrer, enrichir et remodeler les événements à l'aide de fonctions JavaScript personnalisées qui s'exécutent côté serveur avant que les événements n'atteignent les destinations.

Connecteurs de source

Extraire des données de bases de données, d'API SaaS et de fichiers en utilisant les connecteurs Singer et Airbyte pour l'ingestion par lots parallèlement aux flux en temps réel.

Stockage du profil utilisateur

Maintenez des profils unifiés de visiteurs et d'utilisateurs dans MongoDB pour la résolution d'identité inter-appareils, la segmentation et les cas d'utilisation de personnalisation.

Confidentialité auto-hébergée

Conservez les données d'événements clients, les identifiants et les PII au sein de votre propre VPS — Jitsu ne communique jamais avec l'extérieur et n'ajoute aucun fournisseur tiers à votre pipeline de données.

Pourquoi exécuter Jitsu avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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