Grafana Pyroscope est une base de données de profilage continu open source conçue pour stocker et interroger des données de profilage provenant d'applications en production à grande échelle. Contrairement aux profileurs ponctuels que vous exécutez lors d'incidents, Pyroscope ingère des profils en continu à partir de sources Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF et OpenTelemetry afin que vous puissiez comparer les graphes de flammes entre les déploiements, les régions ou toute étiquette personnalisée.

L'auto-hébergement de Pyroscope sur votre VPS permet de conserver les données de profil sensibles (contenant souvent des noms de fonctions, des chemins de fichiers et des traces de pile de votre code) hors des services tiers, tout en vous permettant d'ajuster la rétention et le stockage pour correspondre à votre charge de travail. Le mode binaire unique intégré exécute les composants de distribution, d'ingestion, de requête et de compactage dans un seul conteneur avec un stockage sur système de fichiers local — aucun Kubernetes, stockage objet ou dépendances externes n'est requis.