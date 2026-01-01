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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Grafana Pyroscope ?

Grafana Pyroscope est une base de données de profilage continu open source conçue pour stocker et interroger des données de profilage provenant d'applications en production à grande échelle. Contrairement aux profileurs ponctuels que vous exécutez lors d'incidents, Pyroscope ingère des profils en continu à partir de sources Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF et OpenTelemetry afin que vous puissiez comparer les graphes de flammes entre les déploiements, les régions ou toute étiquette personnalisée.

L'auto-hébergement de Pyroscope sur votre VPS permet de conserver les données de profil sensibles (contenant souvent des noms de fonctions, des chemins de fichiers et des traces de pile de votre code) hors des services tiers, tout en vous permettant d'ajuster la rétention et le stockage pour correspondre à votre charge de travail. Le mode binaire unique intégré exécute les composants de distribution, d'ingestion, de requête et de compactage dans un seul conteneur avec un stockage sur système de fichiers local — aucun Kubernetes, stockage objet ou dépendances externes n'est requis.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Grafana Pyroscope

Profilage continu

Collectez des profils des services en cours d'exécution 24 heures sur 24 au lieu d'attendre un incident, afin de pouvoir comparer deux points quelconques dans le temps sur un graphique en flammes.

Prise en charge multilingue

SDKs natifs pour Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust et .NET, ainsi que l'auto-instrumentation Grafana Alloy et eBPF pour le profilage zéro code de tout binaire.

Compatible OpenTelemetry

Acceptez les profils via le protocole OpenTelemetry et corrélez-les avec les traces, les métriques et les journaux existants sans modifier votre pipeline de collecte.

Comparaisons de graphes de flammes

Comparez deux graphes de flammes côte à côte pour voir instantanément quelles fonctions ont régressé après un déploiement, ont mal évolué sous charge ou se sont améliorées après un correctif.

Filtrage par étiquettes

Segmentez les profils par n'importe quelle étiquette — service, région, version, locataire ou dimension personnalisée — afin d'isoler la charge de travail exacte qui provoque une régression des performances.

Stockage Binaire Unique

Fonctionne comme un seul conteneur avec un stockage sur le système de fichiers local par défaut, avec des backends S3, GCS et Azure optionnels lorsque vous dépassez les capacités d'un seul nœud.

Pourquoi exécuter Grafana Pyroscope avec Hostinger ?

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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