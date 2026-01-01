Dockge est un gestionnaire de stacks Docker Compose auto-hébergé et ciblé, créé par le développeur d'Uptime Kuma. Au lieu d'essayer de gérer chaque primitive Docker, il excelle dans un domaine : il vous permet de créer, modifier, démarrer, arrêter et supprimer des stacks Compose via une interface web rapide et réactive. L'éditeur YAML intégré offre la mise en évidence de la syntaxe et la validation en temps réel, et vous pouvez convertir des commandes docker run existantes au format Compose en quelques secondes.

Le stockage des stacks sous forme de fichiers bruts sur disque signifie que Dockge s'intègre naturellement à tout flux de travail de sauvegarde ou de contrôle de version. L'auto-hébergement préserve la confidentialité de la configuration de votre infrastructure et vous offre une interface de gestion persistante toujours disponible, même lorsque vous êtes loin du terminal.