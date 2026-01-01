Déployer Dockge en un clic.
Interface utilisateur auto-hébergée réactive pour gérer les piles Docker Compose sans toucher à la ligne de commande.
Choisissez un pack VPS pour Dockge
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Dockge ?
Dockge est un gestionnaire de stacks Docker Compose auto-hébergé et ciblé, créé par le développeur d'Uptime Kuma. Au lieu d'essayer de gérer chaque primitive Docker, il excelle dans un domaine : il vous permet de créer, modifier, démarrer, arrêter et supprimer des stacks Compose via une interface web rapide et réactive. L'éditeur YAML intégré offre la mise en évidence de la syntaxe et la validation en temps réel, et vous pouvez convertir des commandes docker run existantes au format Compose en quelques secondes.
Le stockage des stacks sous forme de fichiers bruts sur disque signifie que Dockge s'intègre naturellement à tout flux de travail de sauvegarde ou de contrôle de version. L'auto-hébergement préserve la confidentialité de la configuration de votre infrastructure et vous offre une interface de gestion persistante toujours disponible, même lorsque vous êtes loin du terminal.
Fonctionnalités clés de Dockge
Éditeur YAML interactif
La coloration syntaxique et la validation en direct facilitent l'écriture et la mise à jour des fichiers Compose directement dans le navigateur.
Streaming de logs en temps réel
Les journaux de conteneurs s'affichent en direct dans l'interface utilisateur afin que vous puissiez surveiller le démarrage, les erreurs et la sortie sans ouvrir de terminal.
docker run convertisseur
Collez n'importe quelle commande docker run et Dockge la convertit automatiquement en un fichier docker-compose.yaml prêt à l'emploi.
Stockage en pile basé sur fichier
Tous les fichiers Compose sont stockés sous forme de fichiers bruts sur le disque, ce qui rend les sauvegardes et le contrôle de version simples.
Empreinte légère
La consommation minimale de ressources libère le CPU et la mémoire pour les applications que vous gérez réellement.
Pourquoi exécuter Dockge avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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