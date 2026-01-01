Déployer Firefox : installation en un clic.
Navigateur Firefox auto-hébergé accessible depuis n'importe quel appareil via une interface web, avec des favoris, des extensions et des réglages persistants.
Choisissez un pack VPS pour Firefox
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Firefox ?
Firefox dans Docker exécute un navigateur complet sur votre VPS et le diffuse vers n'importe quel navigateur web moderne via une interface graphique web. Cela vous offre un environnement de navigation isolé qui protège vos appareils locaux, masque votre adresse IP personnelle et vous permet de maintenir un profil de navigation cohérent — avec vos favoris, mots de passe et extensions — accessible de n'importe où dans le monde.
Auto-héberger Firefox sur votre VPS signifie que vos sessions de navigation ne sont jamais traitées via un service commercial de bureau à distance, offrant ainsi aux chercheurs en sécurité, aux utilisateurs soucieux de leur vie privée et aux équipes à distance un navigateur privé, toujours disponible et sous leur propre contrôle.
Fonctionnalités clés de Firefox
Environnement de navigation isolé
Naviguez depuis l'adresse IP du VPS plutôt que depuis votre connexion locale, protégeant ainsi votre système local des menaces web et masquant votre adresse personnelle.
Profil persistant
Les favoris, l'historique, les mots de passe et les extensions installées survivent aux redémarrages des conteneurs, vous offrant une expérience de navigation cohérente à chaque fois.
Accéder depuis tout appareil
Ouvrez votre session de navigateur dans n'importe quel navigateur web moderne — aucune installation de logiciel ou de client VNC n'est nécessaire sur l'appareil d'accès.
Support d'extension
Installez n'importe quel module complémentaire Firefox, y compris les bloqueurs de publicités, les gestionnaires de mots de passe et les outils de confidentialité, tout comme vous le feriez sur une installation locale de Firefox.
Streaming audio
L'audio web est activé par défaut afin que vous puissiez lire des médias, regarder des vidéos et utiliser des applications vocales web via la session à distance.
Pourquoi exécuter Firefox avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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