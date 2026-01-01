BunkerM intègre Eclipse Mosquitto avec un tableau de bord de gestion complet dans un conteneur unique, vous offrant ainsi un broker MQTT prêt pour la production sans avoir à modifier manuellement les fichiers de configuration ni à installer une interface utilisateur distincte. L'interface web intégrée gère la sécurité dynamique, les ACL (listes de contrôle d'accès) des clients et des rôles, l'exploration de sujets en temps réel et l'historique des messages avec relecture — le tout étant soutenu par un stockage SQLite local qui capture chaque message publié.

L'auto-hébergement de BunkerM sur votre propre VPS maintient la télémétrie des appareils, les règles ACL et les messages historiques sur une infrastructure que vous contrôlez, avec un nombre illimité de clients et sans frais par message. L'image intègre un détecteur d'anomalies statistiques et un moteur d'automatisation local pour les publications planifiées via cron et les observateurs basés sur des conditions, le tout fonctionnant à l'intérieur du conteneur sans aucune dépendance au cloud.