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Broker MQTT Eclipse Mosquitto tout-en-un avec un tableau de bord web, la gestion des ACL et une surveillance en temps réel.

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KVM 2
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2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
35,99 
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
64,99 
21,99  /mois
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec BunkerM ?

BunkerM intègre Eclipse Mosquitto avec un tableau de bord de gestion complet dans un conteneur unique, vous offrant ainsi un broker MQTT prêt pour la production sans avoir à modifier manuellement les fichiers de configuration ni à installer une interface utilisateur distincte. L'interface web intégrée gère la sécurité dynamique, les ACL (listes de contrôle d'accès) des clients et des rôles, l'exploration de sujets en temps réel et l'historique des messages avec relecture — le tout étant soutenu par un stockage SQLite local qui capture chaque message publié.

L'auto-hébergement de BunkerM sur votre propre VPS maintient la télémétrie des appareils, les règles ACL et les messages historiques sur une infrastructure que vous contrôlez, avec un nombre illimité de clients et sans frais par message. L'image intègre un détecteur d'anomalies statistiques et un moteur d'automatisation local pour les publications planifiées via cron et les observateurs basés sur des conditions, le tout fonctionnant à l'intérieur du conteneur sans aucune dépendance au cloud.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de BunkerM

Mosquitto avec UI web

Inclut Eclipse Mosquitto et un tableau de bord de gestion complet dans un seul conteneur, avec la prise en charge de MQTT 3.1.1 et MQTT 5 activée par défaut.

Éditeur ACL dynamique

Créer des clients, des rôles et des groupes avec des règles de publication et d'abonnement granulaires depuis le navigateur, avec exportation et importation JSON pour les sauvegardes.

MQTT explorateur

Parcourez l'arbre de sujets en direct, inspectez les charges utiles conservées avec les métadonnées QoS et publiez des messages directement depuis le tableau de bord.

Historique des messages et relecture

Chaque message publié est capturé dans une base de données SQLite locale avec des filtres de sujet, une recherche plein texte et une action de relecture en un clic.

Détection intelligente des anomalies

Un moteur statistique local surveille les taux de publication et les lignes de base des sujets, déclenchant des alertes en cas de pics, de dérives et de silence inattendu.

Pourquoi exécuter BunkerM avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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