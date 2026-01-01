Déployez BunkerM avec l'installation en un clic.
Broker MQTT Eclipse Mosquitto tout-en-un avec un tableau de bord web, la gestion des ACL et une surveillance en temps réel.
Choisissez un pack VPS pour BunkerM
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec BunkerM ?
BunkerM intègre Eclipse Mosquitto avec un tableau de bord de gestion complet dans un conteneur unique, vous offrant ainsi un broker MQTT prêt pour la production sans avoir à modifier manuellement les fichiers de configuration ni à installer une interface utilisateur distincte. L'interface web intégrée gère la sécurité dynamique, les ACL (listes de contrôle d'accès) des clients et des rôles, l'exploration de sujets en temps réel et l'historique des messages avec relecture — le tout étant soutenu par un stockage SQLite local qui capture chaque message publié.
L'auto-hébergement de BunkerM sur votre propre VPS maintient la télémétrie des appareils, les règles ACL et les messages historiques sur une infrastructure que vous contrôlez, avec un nombre illimité de clients et sans frais par message. L'image intègre un détecteur d'anomalies statistiques et un moteur d'automatisation local pour les publications planifiées via cron et les observateurs basés sur des conditions, le tout fonctionnant à l'intérieur du conteneur sans aucune dépendance au cloud.
Fonctionnalités clés de BunkerM
Mosquitto avec UI web
Inclut Eclipse Mosquitto et un tableau de bord de gestion complet dans un seul conteneur, avec la prise en charge de MQTT 3.1.1 et MQTT 5 activée par défaut.
Éditeur ACL dynamique
Créer des clients, des rôles et des groupes avec des règles de publication et d'abonnement granulaires depuis le navigateur, avec exportation et importation JSON pour les sauvegardes.
MQTT explorateur
Parcourez l'arbre de sujets en direct, inspectez les charges utiles conservées avec les métadonnées QoS et publiez des messages directement depuis le tableau de bord.
Historique des messages et relecture
Chaque message publié est capturé dans une base de données SQLite locale avec des filtres de sujet, une recherche plein texte et une action de relecture en un clic.
Détection intelligente des anomalies
Un moteur statistique local surveille les taux de publication et les lignes de base des sujets, déclenchant des alertes en cas de pics, de dérives et de silence inattendu.
Pourquoi exécuter BunkerM avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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