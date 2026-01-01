Déployez Domain Locker en un clic.
Plateforme open source pour la surveillance et la gestion des portefeuilles de noms de domaine avec un suivi automatisé des DNS, SSL et WHOIS.
Choisissez un pack VPS pour Domain Locker
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Domain Locker ?
Domain Locker est une plateforme auto-hébergée conçue pour les développeurs, les entreprises et les professionnels de l'informatique qui gèrent plusieurs noms de domaine auprès de différents registrars. Elle collecte automatiquement les enregistrements DNS, les détails des certificats SSL, les données WHOIS, les sous-domaines et les informations d'adresse IP pour chaque domaine de votre portefeuille, vous offrant un point centralisé pour suivre la santé et l'historique de vos domaines.
Les intégrations d'alertes — y compris par e-mail, webhooks, Telegram et Signal — vous informent des expirations à venir, des modifications DNS et des anomalies de sécurité avant qu'elles ne deviennent des incidents. Des analyses interactives et le suivi des coûts complètent l'ensemble des fonctionnalités, faisant de Domain Locker un outil d'exploitation complet pour toute personne soucieuse de ses actifs de domaine. L'auto-hébergement maintient toutes ces données sensibles de registrar et DNS entièrement sous votre contrôle.
Fonctionnalités clés de Domain Locker
Surveillance automatisée de domaine
Collecte en continu les enregistrements DNS, les certificats SSL, les données WHOIS et les informations de sous-domaine afin que vous ayez toujours une vue à jour de chaque domaine.
Alertes d'expiration et de modification
Envoie des notifications par e-mail, webhooks, Telegram ou Signal lorsqu'un domaine approche de son expiration ou qu'un enregistrement DNS change de manière inattendue.
Audit de sécurité
Analyse les configurations de domaine pour détecter les erreurs de configuration et suggère des améliorations concrètes pour renforcer la sécurité de votre DNS et la configuration de vos certificats.
Statistiques et historique
Des graphiques interactifs et des chronologies montrent comment les configurations de domaine et les performances ont évolué au fil du temps pour un dépannage plus facile.
Suivi des coûts et des actifs
Enregistre les prix d'achat, les coûts de renouvellement et les valeurs marchandes estimées afin que vous puissiez gérer les portefeuilles de domaines comme des actifs financiers.
Pourquoi exécuter Domain Locker avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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