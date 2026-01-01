Déployer DDNS Updater avec une installation en un clic.
Un outil de mise à jour DNS dynamique léger et auto-hébergé qui maintient les enregistrements A et AAAA synchronisés chez plus de 40 fournisseurs DNS.
Choisissez un pack VPS pour DDNS Updater
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec DDNS Updater ?
DDNS Updater est un service Go open source qui maintient les enregistrements DNS A et AAAA pointés vers la bonne adresse IP chez plus de 40 fournisseurs DNS — Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Hurricane Electric, DuckDNS, Google Domains, et bien d'autres — à partir d'un seul fichier de configuration. Il fonctionne comme un agent sans interface graphique qui ne nécessite qu'une connectivité sortante, avec un statut visible via les journaux de conteneurs ou un tableau de bord HTTP intégré accessible via une redirection de port SSH lorsque vous souhaitez une vue via navigateur.
L'auto-hébergement de DDNS Updater sur votre propre VPS vous offre un agent stable et toujours actif qui peut mettre à jour les enregistrements DNS pour les routeurs domestiques, les passerelles IoT, les serveurs secondaires ou tout autre point de terminaison dont l'adresse IP publique change. Les identifiants de fournisseur et la logique de mise à jour restent au sein de votre infrastructure, et une seule instance peut gérer des enregistrements couvrant plusieurs domaines et fournisseurs en parallèle.
Fonctionnalités clés de DDNS Updater
40+ fournisseurs DNS
Mettre à jour les enregistrements sur Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Google Domains, DuckDNS, NoIP, Hurricane Electric, et des dizaines d'autres depuis une seule instance.
Vérifications périodiques
Fréquence d'interrogation configurable avec des fenêtres de temporisation pour récupérer l'adresse IP publique et mettre à jour les enregistrements uniquement lorsque cela est réellement nécessaire.
IPv4 et IPv6
Suit simultanément les enregistrements A et AAAA, en se rabattant élégamment lorsqu'une seule famille d'adresses est disponible sur la connexion en amont.
Tableau de bord d'état intégré
Le tableau de bord en lecture seule, accessible uniquement en local, affiche l'état actuel de l'enregistrement, l'heure de la dernière mise à jour, l'adresse IP observée et les erreurs par enregistrement lorsqu'on y accède via un transfert de port SSH.
Récupération d'IP multi-fournisseurs
L'IP publique est résolue en combinant plusieurs fournisseurs basés sur HTTP et DNS, de sorte qu'une seule panne en amont ne bloque pas toutes les mises à jour.
Notifications via shoutrrr
L'intégration shoutrrr optionnelle envoie des alertes à Discord, Slack, Telegram ou par e-mail lorsqu'une mise à jour échoue ou qu'un changement d'adresse IP est détecté.
Pourquoi exécuter DDNS Updater avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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