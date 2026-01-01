Déployez Atlas CMMS : installation en un clic.
Plateforme open source de gestion de la maintenance pour les ordres de travail, les actifs et la planification préventive à grande échelle.
Choisissez un pack VPS pour Atlas CMMS
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Atlas CMMS ?
Atlas CMMS est un Système de Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) auto-hébergé, conçu pour les équipes des installations, de la fabrication, de la santé, de l'hôtellerie et des services publics. Il centralise les ordres de travail, les plannings de maintenance préventive, les dossiers d'équipement, l'inventaire des pièces et les demandes de service afin que les techniciens et les gestionnaires partagent une source unique de vérité au lieu de jongler avec des feuilles de calcul, des registres papier et des fils de discussion par e-mail.
L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient les données sensibles des actifs, les dossiers des techniciens et l'historique de maintenance sous votre contrôle total, sans frais par utilisateur et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Spring Boot alimente le backend, React propulse l'application web, et une application mobile complémentaire permet aux techniciens sur le terrain de travailler hors ligne et de synchroniser les données une fois reconnectés.
Fonctionnalités clés de Atlas CMMS
La gestion des ordres de travail
Créez, attribuez et suivez les ordres de travail avec des priorités, des relevés de temps, des pièces jointes et un historique complet pour chaque tâche et technicien.
Entretien préventif
Planifier des inspections récurrentes et automatiser la création d'ordres de travail à partir de déclencheurs basés sur les relevés de compteurs, les intervalles de temps ou les événements liés aux actifs.
Suivi des actifs et des stocks
Cataloguer l'équipement avec des métriques de temps d'arrêt, les coûts de maintenance et un inventaire des pièces avec des alertes de stock ainsi que des bons de commande automatisés.
Application mobile de terrain
Les applications natives iOS et Android permettent aux techniciens de scanner les codes QR, d'enregistrer le temps, de prendre des photos et de compléter les ordres de travail directement sur place.
Analyses et rapports
Les tableaux de bord intégrés couvrent la conformité des ordres de travail, la fiabilité des équipements, les tendances des temps d'arrêt, l'utilisation de la main-d'œuvre et l'analyse des coûts.
Pourquoi exécuter Atlas CMMS avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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