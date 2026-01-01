Atlas CMMS est un Système de Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) auto-hébergé, conçu pour les équipes des installations, de la fabrication, de la santé, de l'hôtellerie et des services publics. Il centralise les ordres de travail, les plannings de maintenance préventive, les dossiers d'équipement, l'inventaire des pièces et les demandes de service afin que les techniciens et les gestionnaires partagent une source unique de vérité au lieu de jongler avec des feuilles de calcul, des registres papier et des fils de discussion par e-mail.

L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient les données sensibles des actifs, les dossiers des techniciens et l'historique de maintenance sous votre contrôle total, sans frais par utilisateur et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Spring Boot alimente le backend, React propulse l'application web, et une application mobile complémentaire permet aux techniciens sur le terrain de travailler hors ligne et de synchroniser les données une fois reconnectés.