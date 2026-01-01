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Plateforme open source de gestion de la maintenance pour les ordres de travail, les actifs et la planification préventive à grande échelle.

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KVM 1
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Renouvellement au prix de 11,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
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4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
21,49 
7,99  /mois
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Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
35,99 
10,99  /mois
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Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66 % de réduction
KVM 8
64,99 
21,99  /mois
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Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Atlas CMMS ?

Atlas CMMS est un Système de Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) auto-hébergé, conçu pour les équipes des installations, de la fabrication, de la santé, de l'hôtellerie et des services publics. Il centralise les ordres de travail, les plannings de maintenance préventive, les dossiers d'équipement, l'inventaire des pièces et les demandes de service afin que les techniciens et les gestionnaires partagent une source unique de vérité au lieu de jongler avec des feuilles de calcul, des registres papier et des fils de discussion par e-mail.

L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient les données sensibles des actifs, les dossiers des techniciens et l'historique de maintenance sous votre contrôle total, sans frais par utilisateur et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Spring Boot alimente le backend, React propulse l'application web, et une application mobile complémentaire permet aux techniciens sur le terrain de travailler hors ligne et de synchroniser les données une fois reconnectés.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Atlas CMMS

La gestion des ordres de travail

Créez, attribuez et suivez les ordres de travail avec des priorités, des relevés de temps, des pièces jointes et un historique complet pour chaque tâche et technicien.

Entretien préventif

Planifier des inspections récurrentes et automatiser la création d'ordres de travail à partir de déclencheurs basés sur les relevés de compteurs, les intervalles de temps ou les événements liés aux actifs.

Suivi des actifs et des stocks

Cataloguer l'équipement avec des métriques de temps d'arrêt, les coûts de maintenance et un inventaire des pièces avec des alertes de stock ainsi que des bons de commande automatisés.

Application mobile de terrain

Les applications natives iOS et Android permettent aux techniciens de scanner les codes QR, d'enregistrer le temps, de prendre des photos et de compléter les ordres de travail directement sur place.

Analyses et rapports

Les tableaux de bord intégrés couvrent la conformité des ordres de travail, la fiabilité des équipements, les tendances des temps d'arrêt, l'utilisation de la main-d'œuvre et l'analyse des coûts.

Pourquoi exécuter Atlas CMMS avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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