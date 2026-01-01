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Gestionnaire de tâches open source auto-hébergé avec des vues en liste, Kanban, Gantt et tableau, ainsi que la collaboration d'équipe et la synchronisation CalDAV.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Vikunja ?

Vikunja est une application auto-hébergée de gestion de tâches et de projets qui prend en charge plusieurs modes d'affichage, notamment la liste, le tableau Kanban, le diagramme de Gantt et le tableau. Elle offre une imbrication hiérarchique des projets, des attributions de tâches, des dates d'échéance, des rappels, des étiquettes et des pièces jointes pour une gestion complète des tâches dans un seul outil.

L'auto-hébergement de Vikunja sur un VPS permet de garder toutes vos tâches et données de projet privées sans frais d'abonnement par utilisateur. La synchronisation CalDAV intègre les tâches dans les applications de calendrier, une interface adaptée aux mobiles fonctionne sur n'importe quel appareil, et le partage d'équipe avec des permissions basées sur les rôles prend en charge une utilisation personnelle et collaborative.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Vikunja

Plusieurs modes d'affichage

Basculez entre les vues liste, tableau Kanban, chronologie Gantt et tableau pour travailler avec les tâches dans le format que vous préférez.

Collaboration d'équipe

Partagez des projets avec des coéquipiers en utilisant des autorisations basées sur les rôles pour la visualisation, la modification et l'attribution de tâches.

Synchronisation CalDAV

Synchronisez les tâches et les dates d'échéance vers n'importe quelle application de calendrier qui prend en charge CalDAV, y compris Apple Calendar et Thunderbird.

Rappels et notifications

Définissez des rappels de tâches par e-mail ou notifications push pour respecter les délais sans vérifier l'application manuellement.

Projets hiérarchiques

Organisez le travail en projets imbriqués et sous-projets pour refléter des structures d'équipe ou organisationnelles complexes.

Pourquoi exécuter Vikunja avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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