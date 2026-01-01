Déployez Mixpost en un clic.
Plateforme de planification et de gestion de médias sociaux auto-hébergée, conçue comme une alternative à Buffer, Hootsuite et à d'autres outils de planification commerciaux.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Mixpost ?
Mixpost est une plateforme de planification et de gestion des réseaux sociaux auto-hébergée, conçue comme une alternative gratuite à Buffer, Hootsuite et à d'autres outils commerciaux de planification de réseaux sociaux. Elle permet aux agences, aux marketeurs et aux créateurs de contenu indépendants de planifier, programmer et publier du contenu sur plusieurs réseaux sociaux à partir d'un calendrier unique, sans frais par compte, sans limites de publication ni quotas d'analyse. L'interface utilisateur web épurée offre une planification visuelle du contenu, une bibliothèque de médias, des modèles de publication et un rendu d'aperçu par plateforme.
L'auto-hébergement de Mixpost sur votre VPS permet de conserver chaque publication, file d'attente planifiée, événement d'analyse et compte social connecté au sein de votre infrastructure, plutôt que de transiter par un SaaS tiers susceptible de modifier sa tarification ou d'imposer des limites de débit API.
Fonctionnalités clés de Mixpost
Planification multiplateforme
Planifier des publications vers Twitter/X, Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon, et plus encore à partir d'un calendrier unifié avec un aperçu par plateforme et une personnalisation.
Calendrier par glisser-déposer
Calendrier de contenu visuel avec reprogrammation par glisser-déposer, catégories à code couleur et opérations groupées pour organiser les campagnes sur plusieurs semaines.
Médiathèque
Médiathèque intégrée avec téléchargement d'images et de vidéos, détection automatique du format et ressources réutilisables dans les articles et les modèles.
Multiples espaces de travail
Organisez les comptes et les campagnes dans des espaces de travail distincts avec des autorisations utilisateur par espace de travail — parfait pour les agences gérant de nombreux clients.
Flux de travail d'approbation
Les files d'approbation facultatives permettent aux membres de l'équipe de rédiger des publications pour examen avant qu'elles ne soient programmées ou publiées, prenant en charge les flux de travail des clients d'agence.
API REST
Une API REST complète permet des intégrations avec des outils externes — des générateurs de contenu, des tableaux de bord analytiques ou des formulaires d'inscription personnalisés alimentant des files d'attente.
Pourquoi exécuter Mixpost avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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