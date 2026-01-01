Mixpost est une plateforme de planification et de gestion des réseaux sociaux auto-hébergée, conçue comme une alternative gratuite à Buffer, Hootsuite et à d'autres outils commerciaux de planification de réseaux sociaux. Elle permet aux agences, aux marketeurs et aux créateurs de contenu indépendants de planifier, programmer et publier du contenu sur plusieurs réseaux sociaux à partir d'un calendrier unique, sans frais par compte, sans limites de publication ni quotas d'analyse. L'interface utilisateur web épurée offre une planification visuelle du contenu, une bibliothèque de médias, des modèles de publication et un rendu d'aperçu par plateforme.

L'auto-hébergement de Mixpost sur votre VPS permet de conserver chaque publication, file d'attente planifiée, événement d'analyse et compte social connecté au sein de votre infrastructure, plutôt que de transiter par un SaaS tiers susceptible de modifier sa tarification ou d'imposer des limites de débit API.