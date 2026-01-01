Spacedrive est un système de fichiers distribué virtuel (VDFS) qui crée un catalogue unique et intelligent de tous vos fichiers — quel que soit leur emplacement. Les disques locaux, le stockage externe et les services cloud sont unifiés dans une seule base de données consultable avec étiquetage, filtres de métadonnées, détection des doublons et génération de vignettes. Contrairement aux explorateurs de fichiers traditionnels, Spacedrive traite l'ensemble de votre bibliothèque numérique comme des données structurées que vous pouvez interroger et organiser à grande échelle.

L'auto-hébergement du serveur Spacedrive sur votre propre VPS vous offre un hub permanent et toujours actif pour votre système d'organisation de fichiers avec authentification administrateur intégrée — sans télécharger vos données vers un cloud tiers.