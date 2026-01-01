Bookshelf est le successeur de Readarr, maintenu par la communauté, basé sur le même framework arr qui alimente Sonarr et Radarr. Il surveille vos auteurs préférés, suit les nouvelles parutions et télécharge et organise automatiquement les livres via vos clients de téléchargement existants — y compris qBittorrent, Transmission, SABnzbd et NZBGet — avant de les classer dans votre bibliothèque Calibre ou Calibre-Web avec des métadonnées propres.

L'auto-hébergement de Bookshelf sur un VPS maintient le service en fonctionnement 24h/24 et 7j/7 afin que les parutions soient capturées dès leur apparition, sans dépendre d'une machine domestique connectée. Les volumes persistants préservent vos listes d'auteurs, vos profils de qualité et votre historique de téléchargement lors des mises à jour des conteneurs.