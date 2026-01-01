Déployez Bookshelf avec une installation en un clic.
Relance communautaire active de Readarr pour l'automatisation de la gestion des bibliothèques d'ebooks et de livres audio.
Choisissez un pack VPS pour Bookshelf
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Bookshelf ?
Bookshelf est le successeur de Readarr, maintenu par la communauté, basé sur le même framework arr qui alimente Sonarr et Radarr. Il surveille vos auteurs préférés, suit les nouvelles parutions et télécharge et organise automatiquement les livres via vos clients de téléchargement existants — y compris qBittorrent, Transmission, SABnzbd et NZBGet — avant de les classer dans votre bibliothèque Calibre ou Calibre-Web avec des métadonnées propres.
L'auto-hébergement de Bookshelf sur un VPS maintient le service en fonctionnement 24h/24 et 7j/7 afin que les parutions soient capturées dès leur apparition, sans dépendre d'une machine domestique connectée. Les volumes persistants préservent vos listes d'auteurs, vos profils de qualité et votre historique de téléchargement lors des mises à jour des conteneurs.
Fonctionnalités clés de Bookshelf
Suivi automatisé des auteurs
Surveillez l'intégralité des bibliographies d'auteurs et des séries afin que chaque nouvelle publication soit automatiquement mise en file d'attente pour le téléchargement, sans recherche manuelle.
Compatibilité multi-formats des e-books
Prend en charge les formats EPUB, MOBI, AZW3, PDF et les formats de livres audio, y compris M4B, vous offrant un seul outil pour toute votre bibliothèque numérique.
Télécharger l'intégration client
Se connecte à qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd et NZBGet pour que les livres arrivent dans votre bibliothèque, quel que soit le client que vous utilisez déjà.
Synchronisation de la bibliothèque Calibre
S'intègre directement à Calibre et Calibre-Web pour importer automatiquement de nouvelles acquisitions avec des métadonnées et un nommage de dossiers cohérents.
Gestion des profils de qualité
Définir les formats préférés et les options de repli par profil, garantissant que les téléchargements respectent vos normes de qualité sans intervention manuelle.
Pourquoi exécuter Bookshelf avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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