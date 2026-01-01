Déployez les statistiques pour Strava en un clic.
Tableau de bord d'analyse sportive personnel auto-hébergé qui transforme vos activités Strava en statistiques détaillées, graphiques et cartes thermiques.
Choisissez un pack VPS pour Statistics for Strava
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Statistics for Strava ?
Statistiques pour Strava est un tableau de bord d'analyse auto-hébergé qui extrait l'historique complet de vos activités Strava et le présente sous forme de graphiques interactifs, de cartes thermiques géographiques, de rapports d'utilisation de l'équipement, d'analyse de segments et de bilans annuels — le tout stocké localement sur votre propre serveur. Contrairement à l'application officielle Strava, il ne perd jamais les données historiques derrière un abonnement payant et vous donne la pleine propriété de vos enregistrements sportifs.
La configuration nécessite une application API Strava (gratuite à créer) et un flux d'autorisation OAuth unique pour générer un jeton d'actualisation. Une fois connecté, le démon d'arrière-plan importe automatiquement les nouvelles activités et maintient votre tableau de bord à jour. Un compte Strava est requis pour utiliser cette application.
Fonctionnalités clés de Statistics for Strava
Tableau de bord des analyses d'activité
Statistiques complètes avec des graphiques interactifs couvrant les totaux, les tendances, les records personnels et la charge d'entraînement pour tous les types d'activités.
Heatmap géographique
Visualisez les points chauds d'activité sur une carte thermique géographique qui trace toutes les routes enregistrées pour révéler vos zones d'entraînement préférées.
Suivi du matériel et de la maintenance
Suivez la distance parcourue et les heures d'utilisation des vélos, chaussures et équipements grâce à une planification de la maintenance afin de savoir quand l'équipement nécessite un entretien.
Historique du segment et efforts
Consultez tous vos efforts sur les segments Strava, vos records personnels et votre progression au fil du temps pour chaque segment que vous avez parcouru à vélo ou à pied.
Strava Rétrospective
Un bilan annuel qui met en avant vos plus grandes réussites, vos activités les plus longues et vos étapes clés en matière de forme physique pour l'année.
Assistant IA d'entraînement
Analyse optionnelle basée sur l'IA de vos données d'entraînement avec des informations et des suggestions, connectable à OpenAI, Anthropic, ou à un modèle Ollama local.
Pourquoi exécuter Statistics for Strava avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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