Déployer Maputnik en un clic.
Éditeur visuel libre et open source pour les styles de carte MapLibre et Mapbox GL JSON, conçu pour les développeurs et les cartographes.
Choisissez un pack VPS pour Maputnik
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Maputnik ?
Maputnik est l'éditeur visuel open source standard pour la spécification de style MapLibre GL, utilisé pour concevoir des fonds de carte de tuiles vectorielles pour les applications web et mobiles. Au lieu d'éditer manuellement du JSON, vous composez des couches, des propriétés de peinture, des expressions et des filtres via un éditeur WYSIWYG en direct synchronisé avec un aperçu réel de MapLibre GL.
L'auto-hébergement de Maputnik sur votre propre VPS maintient les fichiers de style propriétaires, les URL de serveurs de tuiles et les clés API au sein de votre infrastructure plutôt que de dépendre de la démo publique sur maplibre.org. Le déploiement est livré sous la forme d'un unique front-end statique servi par le binaire officiel de Maputnik, ainsi le travail de conception s'exécute entièrement côté navigateur sans nécessiter de dépendances de service de carte externes.
Fonctionnalités clés de Maputnik
Éditeur de style WYSIWYG
Modifier visuellement les styles JSON de MapLibre et Mapbox GL avec un aperçu de carte en direct qui se met à jour lorsque vous ajustez les calques, les couleurs, les polices et les expressions dépendantes du zoom.
Couverture complète des spécifications de style
Prend en charge tous les types de couches de spécification de style MapLibre GL — remplissage, ligne, symbole, raster, ombrage de relief, carte de chaleur — avec des entrées tenant compte du type pour les propriétés de peinture et de mise en page.
Expressions basées sur les données
Créer et déboguer des expressions de filtre et de propriété avec validation en ligne, afin que les styles puissent réagir aux attributs de fonctionnalité, au niveau de zoom et à l'état d'exécution.
Inspecteur de tuiles vectorielles
Inspectez les sources de tuiles vectorielles couche par couche pour voir précisément quelles fonctionnalités et propriétés sont disponibles avant de les lier dans votre style.
Importer et exporter des styles
Charger des styles à partir d'une URL, télécharger un fichier JSON ou coller depuis le presse-papiers, puis exporter le fichier de style finalisé, prêt à être intégré dans MapLibre GL JS ou les SDK natifs.
Sources de tuiles personnalisées
Pointez l'éditeur vers vos propres points de terminaison de tuiles vectorielles ou matricielles, serveurs OpenMapTiles ou MBTiles, pour concevoir des styles en fonction des données que votre application sert réellement.
Pourquoi exécuter Maputnik avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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