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Interface utilisateur web open source pour la gestion et la surveillance des clusters Apache Kafka, successeur du populaire projet Provectus kafka-ui.

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Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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8 cœurs vCPU
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Kafbat Kafka UI ?

Kafbat Kafka UI est un tableau de bord web gratuit et open-source pour l'exploitation des clusters Apache Kafka. En tant que successeur communautaire de Provectus kafka-ui, il offre une interface soignée pour inspecter les brokers, gérer les sujets, parcourir les messages et suivre le décalage des groupes de consommateurs — le tout sans outils en ligne de commande. Le support multi-cluster vous permet de gérer chaque environnement Kafka à partir d'un tableau de bord unique.

L'auto-hébergement de Kafbat Kafka UI sur votre propre VPS maintient vos données de message et vos identifiants de cluster entièrement au sein de votre infrastructure. Ce modèle regroupe un broker Kafka à nœud unique fonctionnant en mode KRaft (aucun ZooKeeper requis), vous offrant une pile Kafka prête pour la production, disponible en un seul clic.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Kafbat Kafka UI

Gestion des sujets

Créer, configurer et supprimer des rubriques avec des paramètres de partitionnement et de réplication en temps réel sans utiliser la CLI de Kafka.

Message Navigateur

Explorez les messages Kafka aux formats JSON, texte brut ou Avro avec un filtrage basé sur CEL pour identifier précisément les enregistrements dont vous avez besoin.

Surveillance du groupe de consommateurs

Suivre les décalages des groupes de consommateurs, les attributions de partitions et les métriques de latence pour détecter les goulots d'étranglement de traitement avant qu'ils n'affectent les systèmes en aval.

Prise en charge multi-cluster

Connectez plusieurs clusters Kafka à un tableau de bord unique et basculez entre eux instantanément pour une visibilité centralisée sur l'ensemble des environnements.

Broker en mode KRaft

Le broker Kafka intégré fonctionne en mode KRaft — sans dépendance à ZooKeeper — simplifiant le déploiement et réduisant l'empreinte opérationnelle.

Pourquoi exécuter Kafbat Kafka UI avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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