Déployez Kafbat Kafka UI en un clic d'installation.
Interface utilisateur web open source pour la gestion et la surveillance des clusters Apache Kafka, successeur du populaire projet Provectus kafka-ui.
Choisissez un pack VPS pour Kafbat Kafka UI
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Kafbat Kafka UI ?
Kafbat Kafka UI est un tableau de bord web gratuit et open-source pour l'exploitation des clusters Apache Kafka. En tant que successeur communautaire de Provectus kafka-ui, il offre une interface soignée pour inspecter les brokers, gérer les sujets, parcourir les messages et suivre le décalage des groupes de consommateurs — le tout sans outils en ligne de commande. Le support multi-cluster vous permet de gérer chaque environnement Kafka à partir d'un tableau de bord unique.
L'auto-hébergement de Kafbat Kafka UI sur votre propre VPS maintient vos données de message et vos identifiants de cluster entièrement au sein de votre infrastructure. Ce modèle regroupe un broker Kafka à nœud unique fonctionnant en mode KRaft (aucun ZooKeeper requis), vous offrant une pile Kafka prête pour la production, disponible en un seul clic.
Fonctionnalités clés de Kafbat Kafka UI
Gestion des sujets
Créer, configurer et supprimer des rubriques avec des paramètres de partitionnement et de réplication en temps réel sans utiliser la CLI de Kafka.
Message Navigateur
Explorez les messages Kafka aux formats JSON, texte brut ou Avro avec un filtrage basé sur CEL pour identifier précisément les enregistrements dont vous avez besoin.
Surveillance du groupe de consommateurs
Suivre les décalages des groupes de consommateurs, les attributions de partitions et les métriques de latence pour détecter les goulots d'étranglement de traitement avant qu'ils n'affectent les systèmes en aval.
Prise en charge multi-cluster
Connectez plusieurs clusters Kafka à un tableau de bord unique et basculez entre eux instantanément pour une visibilité centralisée sur l'ensemble des environnements.
Broker en mode KRaft
Le broker Kafka intégré fonctionne en mode KRaft — sans dépendance à ZooKeeper — simplifiant le déploiement et réduisant l'empreinte opérationnelle.
Pourquoi exécuter Kafbat Kafka UI avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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