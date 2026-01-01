Déployez Spice AI avec l'installation en un clic.
Moteur portable de requête SQL, de recherche et d'inférence LLM, basé sur Rust, pour les agents d'IA basés sur les données.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Spice AI ?
Spice est un runtime d'infrastructure de données et d'IA open source qui combine la requête SQL fédérée, la recherche vectorielle et l'inférence LLM en un seul processus Rust. Basé sur Apache DataFusion, Arrow et DuckDB, il se connecte à des dizaines de sources — Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka, et plus encore — et matérialise les données chaudes localement pour des analyses en moins d'une seconde à côté de votre application.
L'auto-hébergement de Spice sur votre propre VPS offre aux agents d'IA et aux pipelines RAG un point de terminaison SQL et HTTP unique sur les données fédérées, sans frais de cloud par requête ni envoi d'enregistrements sensibles à un service géré. Les ensembles de données, les accélérations, les embeddings et les modèles sont tous déclarés dans un seul manifeste spicepod.yaml.
Fonctionnalités clés de Spice AI
Moteur SQL fédéré
Interrogez Postgres, S3, MySQL, Snowflake, Databricks, et des dizaines d'autres sources ensemble via un seul point de terminaison SQL alimenté par Apache DataFusion.
Accélération locale des données
Matérialisez des jeux de données à chaud dans Arrow, DuckDB ou SQLite à côté de votre application pour servir des requêtes analytiques avec une latence de l'ordre de la milliseconde.
Inférence LLM intégrée
Exécutez des modèles de chat et d'embedding à poids ouverts via une API HTTP compatible OpenAI directement dans le runtime, sans nécessiter de serveur de modèles séparé.
Recherche IA et RAG
Combiner la recherche de similarité vectorielle avec des filtres SQL en une seule requête pour alimenter la génération augmentée par récupération, basée sur vos données opérationnelles en temps réel.
Arrow Flight gRPC
Diffuser de grands ensembles de résultats aux clients d'analytique avec Apache Arrow sans copie via Flight pour un accès aux données à haut débit, parallèlement à l'API REST.
Spicepods déclaratifs
Définir les jeux de données, les accélérations, les modèles et les calendriers d'actualisation dans un seul manifeste YAML qui est contrôlable par version et reproductible dans tous les environnements.
Pourquoi exécuter Spice AI avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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