Spice est un runtime d'infrastructure de données et d'IA open source qui combine la requête SQL fédérée, la recherche vectorielle et l'inférence LLM en un seul processus Rust. Basé sur Apache DataFusion, Arrow et DuckDB, il se connecte à des dizaines de sources — Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka, et plus encore — et matérialise les données chaudes localement pour des analyses en moins d'une seconde à côté de votre application.

L'auto-hébergement de Spice sur votre propre VPS offre aux agents d'IA et aux pipelines RAG un point de terminaison SQL et HTTP unique sur les données fédérées, sans frais de cloud par requête ni envoi d'enregistrements sensibles à un service géré. Les ensembles de données, les accélérations, les embeddings et les modèles sont tous déclarés dans un seul manifeste spicepod.yaml.