Déployez Grimmory en un clic.
Gestionnaire de bibliothèque numérique auto-hébergé pour e-books, bandes dessinées et livres audio avec métadonnées automatiques et un lecteur intégré.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Grimmory ?
Grimmory est un gestionnaire de collection de livres auto-hébergé complet qui transforme les fichiers numériques dispersés en une bibliothèque magnifiquement organisée. Il prend en charge les livres numériques (EPUB, MOBI, AZW), les PDF, les bandes dessinées (CBZ, CBR) et les livres audio (M4B, MP3), et récupère automatiquement les titres, les couvertures, les descriptions et les genres depuis Google Books, Open Library et Amazon dès que les fichiers sont ajoutés.
L'auto-hébergement sur votre VPS élimine les quotas de stockage, le verrouillage de plateforme et la surveillance de contenu courants avec les services de livres numériques commerciaux. Votre bibliothèque entière — ainsi que votre progression de lecture, vos surlignages et vos comptes multi-utilisateurs — reste sur le matériel que vous possédez, accessible depuis n'importe quel navigateur ou synchronisée avec les liseuses Kobo via OPDS.
Fonctionnalités clés de Grimmory
Enrichissement automatique des métadonnées
Les couvertures, les informations sur l'auteur, les descriptions et les genres sont récupérés automatiquement depuis Google Books, Open Library et Amazon lorsque les livres sont importés.
Lecteur multiformat intégré
Lisez les fichiers EPUB, MOBI, AZW, PDF, CBZ et CBR directement dans le navigateur avec des thèmes personnalisables, des tailles de police et le suivi de la progression de lecture.
Kobo et synchronisation OPDS
Synchronisez votre bibliothèque et votre position de lecture avec les liseuses Kobo et toute application compatible OPDS pour une lecture hors ligne fluide sur des appareils dédiés.
BookDrop Auto-importation
Déposez de nouveaux fichiers dans un dossier surveillé et Grimmory les importe automatiquement — sans nécessiter de téléversements manuels ni de saisie de métadonnées.
Prise en charge multi-utilisateurs
Créez des comptes individuels avec des historiques de lecture distincts et des niveaux d'autorisation, rendant Grimmory idéal pour les familles et les groupes de lecture partageant une même bibliothèque.
Pourquoi exécuter Grimmory avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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