Grimmory est un gestionnaire de collection de livres auto-hébergé complet qui transforme les fichiers numériques dispersés en une bibliothèque magnifiquement organisée. Il prend en charge les livres numériques (EPUB, MOBI, AZW), les PDF, les bandes dessinées (CBZ, CBR) et les livres audio (M4B, MP3), et récupère automatiquement les titres, les couvertures, les descriptions et les genres depuis Google Books, Open Library et Amazon dès que les fichiers sont ajoutés.

L'auto-hébergement sur votre VPS élimine les quotas de stockage, le verrouillage de plateforme et la surveillance de contenu courants avec les services de livres numériques commerciaux. Votre bibliothèque entière — ainsi que votre progression de lecture, vos surlignages et vos comptes multi-utilisateurs — reste sur le matériel que vous possédez, accessible depuis n'importe quel navigateur ou synchronisée avec les liseuses Kobo via OPDS.