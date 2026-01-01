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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Gogs ?

Gogs (Go Git Service) est un service Git auto-hébergé, conçu pour la simplicité et une utilisation minimale des ressources. Écrit en Go, il offre la gestion des dépôts, le suivi des problèmes, le support wiki et l'organisation d'équipe via une interface web claire, et fonctionne efficacement même sur de petites instances VPS.

L'auto-hébergement de Gogs permet de conserver votre code source sur une infrastructure que vous possédez, sans frais par utilisateur et sans dépendance vis-à-vis de plateformes d'hébergement externes. Ce déploiement associe Gogs à PostgreSQL pour un stockage fiable des données et inclut le transfert de port SSH pour les flux de travail Git standard de push et de pull.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Gogs

Hébergement de dépôt Git

Gestion complète du dépôt avec navigation dans les branches, historique des commits et flux de travail des demandes de fusion dans une interface web simple.

Suivi des problèmes

Un suivi des problèmes intégré avec des étiquettes, des jalons et une affectation organise le travail de projet parallèlement au code.

Accès Git SSH et HTTPS

Les développeurs effectuent des opérations push et pull via SSH ou HTTPS en utilisant des clients Git standards, sans modifier leur flux de travail.

Utilisation minimale des ressources

Gogs fonctionne sur du matériel peu performant, ce qui en fait un choix pratique pour l'hébergement Git pour les petits serveurs et les environnements domestiques.

Intégrations de webhooks

La prise en charge des webhooks déclenche les systèmes CI/CD et les services externes lors d'événements de push pour les pipelines de construction et de déploiement automatisés.

Pourquoi exécuter Gogs avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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