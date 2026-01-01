Gogs (Go Git Service) est un service Git auto-hébergé, conçu pour la simplicité et une utilisation minimale des ressources. Écrit en Go, il offre la gestion des dépôts, le suivi des problèmes, le support wiki et l'organisation d'équipe via une interface web claire, et fonctionne efficacement même sur de petites instances VPS.

L'auto-hébergement de Gogs permet de conserver votre code source sur une infrastructure que vous possédez, sans frais par utilisateur et sans dépendance vis-à-vis de plateformes d'hébergement externes. Ce déploiement associe Gogs à PostgreSQL pour un stockage fiable des données et inclut le transfert de port SSH pour les flux de travail Git standard de push et de pull.