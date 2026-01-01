New API est une passerelle LLM open source qui offre un point d'accès unique pour OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini et des dizaines d'autres fournisseurs d'IA. Elle centralise la gestion des clés API, applique des quotas d'utilisation, suit les coûts par utilisateur ou par équipe, et permet le basculement automatique (failover) et l'équilibrage de charge entre les fournisseurs — le tout via un tableau de bord web.

L'auto-hébergement de New API sur votre VPS maintient les identifiants d'IA sensibles et les données d'utilisation sous votre contrôle, supprime les frais de passerelle par requête et vous offre la flexibilité d'ajouter ou d'échanger des fournisseurs sans modifier le code de votre application.