Starbase 80 est une page de démarrage de serveur minimale et ultra-rapide pour les environnements Docker. Elle affiche une page d'accueil HTML entièrement statique à partir d'un simple fichier de configuration JSON, sans aucun JavaScript dans le navigateur — les pages se chargent instantanément sans surcoût de framework. Personnalisez l'apparence avec des variables d'environnement contrôlant le titre, le logo, les couleurs d'arrière-plan, le mode sombre et le comportement des liens.

Contrairement aux tableaux de bord lourds en intégrations, Starbase 80 ne nécessite aucun jeton d'API, aucun accès réseau à vos conteneurs et aucune maintenance continue — juste un fichier JSON avec vos liens et icônes. Il prend en charge les icônes de tableau de bord, les icônes Material Design et les icônes selfh.st dès la première utilisation, ce qui facilite la création d'une page d'accueil soignée et personnalisée pour toute configuration auto-hébergée.