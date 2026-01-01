Déployez Starbase 80 en un clic.
Une page d'accueil de serveur légère et rapide pour organiser les liens vers vos conteneurs et services auto-hébergés.
Choisissez un pack VPS pour Starbase 80
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Starbase 80 ?
Starbase 80 est une page de démarrage de serveur minimale et ultra-rapide pour les environnements Docker. Elle affiche une page d'accueil HTML entièrement statique à partir d'un simple fichier de configuration JSON, sans aucun JavaScript dans le navigateur — les pages se chargent instantanément sans surcoût de framework. Personnalisez l'apparence avec des variables d'environnement contrôlant le titre, le logo, les couleurs d'arrière-plan, le mode sombre et le comportement des liens.
Contrairement aux tableaux de bord lourds en intégrations, Starbase 80 ne nécessite aucun jeton d'API, aucun accès réseau à vos conteneurs et aucune maintenance continue — juste un fichier JSON avec vos liens et icônes. Il prend en charge les icônes de tableau de bord, les icônes Material Design et les icônes selfh.st dès la première utilisation, ce qui facilite la création d'une page d'accueil soignée et personnalisée pour toute configuration auto-hébergée.
Fonctionnalités clés de Starbase 80
Chargements de page instantanés
Starbase 80 émet du HTML statique pur sans JavaScript côté client, ainsi votre page d'accueil se charge en millisecondes quelle que soit la charge du serveur.
Configuration pilotée par JSON
Définissez tous vos services, catégories, icônes et liens dans un seul fichier config.json — sans base de données, sans éditeur d'IU, sans migrations.
Prise en charge avancée des icônes
Utilisez les icônes de tableau de bord, les icônes Material Design ou les icônes selfh.st par leur nom, ou hébergez vos propres fichiers d'image à partir d'un dossier monté en bind.
Mode sombre intégré
Mode sombre automatique sensible au système d'exploitation avec des couleurs d'arrière-plan configurables pour les thèmes clairs et sombres utilisant les valeurs de couleur Tailwind ou les codes hexadécimaux.
Aucun accès aux conteneurs
Aucune socket Docker n'est requise et aucune intégration d'API — Starbase 80 est un pur lanceur de liens sans accès en lecture à vos conteneurs en cours d'exécution.
Pourquoi exécuter Starbase 80 avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
Apollo
Éditeur d'annotation génomique collaboratif en temps réel pour les équipes de recherche réparties
ArchivesSpace
Gestion open source de l'information des archives pour les manuscrits et les objets numériques