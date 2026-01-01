WebThings Gateway est une implémentation open-source de la spécification Web of Things, initialement développée par Mozilla et maintenant maintenue par la communauté WebThings. Elle connecte les appareils domotiques de différents écosystèmes dans un tableau de bord privé unique, exposant chaque appareil comme un Web Thing avec une API HTTP et WebSocket standard.

L'exécution de WebThings Gateway sur votre propre VPS maintient les données des appareils, les règles d'automatisation et la configuration des modules complémentaires entièrement hors des clouds des fournisseurs. La passerelle prend en charge les protocoles MQTT et basés sur IP dès l'installation, tandis que les modules complémentaires Zigbee, Z-Wave et Bluetooth restent disponibles pour les utilisateurs qui associent le VPS à un pont distant ou à du matériel compatible.