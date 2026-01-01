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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec WebThings Gateway ?

WebThings Gateway est une implémentation open-source de la spécification Web of Things, initialement développée par Mozilla et maintenant maintenue par la communauté WebThings. Elle connecte les appareils domotiques de différents écosystèmes dans un tableau de bord privé unique, exposant chaque appareil comme un Web Thing avec une API HTTP et WebSocket standard.

L'exécution de WebThings Gateway sur votre propre VPS maintient les données des appareils, les règles d'automatisation et la configuration des modules complémentaires entièrement hors des clouds des fournisseurs. La passerelle prend en charge les protocoles MQTT et basés sur IP dès l'installation, tandis que les modules complémentaires Zigbee, Z-Wave et Bluetooth restent disponibles pour les utilisateurs qui associent le VPS à un pont distant ou à du matériel compatible.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de WebThings Gateway

API du Web des Objets

Chaque appareil connecté est exposé via une API Web Things HTTP et WebSocket standard pour une utilisation dans des scripts, des tableaux de bord et des applications tierces.

Moteur de règles visuel

L'éditeur de règles par glisser-déposer vous permet d'enchaîner des déclencheurs et des actions sur n'importe quel appareil connecté sans écrire de code.

Écosystème de modules complémentaires

Installez des adaptateurs pour MQTT, Philips Hue, TP-Link, IKEA Tradfri, des capteurs virtuels et des dizaines d'autres depuis le répertoire de modules complémentaires intégré.

Privé par défaut

Toutes les données des appareils, les journaux et les automatisations restent sur votre VPS, sans compte fournisseur, sans télémétrie et sans relais cloud requis.

Plan d'étage et journaux

Placer les appareils sur un plan d'étage personnalisé et consulter les données historiques des capteurs avec le visualiseur de journaux intégré pour le dépannage.

Voix et accès HTTPS

La tunnelisation optionnelle, le protocole HTTPS et les intégrations avec les assistants vocaux vous permettent d'atteindre la passerelle en toute sécurité, où que vous soyez.

Pourquoi exécuter WebThings Gateway avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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