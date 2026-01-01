n8n est une plateforme d'automatisation de workflows qui connecte des applications, des services et des API via un éditeur visuel basé sur des nœuds. Ce déploiement ajoute l'Assistant IA de n8n, une interface de chat qui transforme les requêtes en langage naturel en workflows fonctionnels — il choisit les bons nœuds, les connecte, écrit les expressions et explique pourquoi une exécution a échoué au lieu de vous laisser lire les journaux.

L'assistant exécute du code dans un service sandbox déployé aux côtés de n8n sur votre propre VPS plutôt que sur un cloud tiers, de sorte que la logique de workflow, les identifiants et le code généré restent sur votre infrastructure. Il est propulsé par Nexos AI, donnant à l'assistant accès à des modèles de pointe via une seule clé, tandis que vous conservez des exécutions de workflows illimitées et aucune tarification par tâche.