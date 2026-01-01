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Automatisation des flux de travail avec un chat IA intégré qui planifie, construit et débogue vos automatisations pour vous.

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Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulation possible à tout moment.
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32 Go de RAM
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec n8n with AI Assistant ?

n8n est une plateforme d'automatisation de workflows qui connecte des applications, des services et des API via un éditeur visuel basé sur des nœuds. Ce déploiement ajoute l'Assistant IA de n8n, une interface de chat qui transforme les requêtes en langage naturel en workflows fonctionnels — il choisit les bons nœuds, les connecte, écrit les expressions et explique pourquoi une exécution a échoué au lieu de vous laisser lire les journaux.

L'assistant exécute du code dans un service sandbox déployé aux côtés de n8n sur votre propre VPS plutôt que sur un cloud tiers, de sorte que la logique de workflow, les identifiants et le code généré restent sur votre infrastructure. Il est propulsé par Nexos AI, donnant à l'assistant accès à des modèles de pointe via une seule clé, tandis que vous conservez des exécutions de workflows illimitées et aucune tarification par tâche.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de n8n with AI Assistant

Élaboration de flux de travail pilotée par le chat

Décrivez l'automatisation que vous souhaitez en langage clair et l'assistant assemble les nœuds, les connexions et les expressions pour vous.

Bac à sable de code auto-hébergé

Le code généré s'exécute dans un service de bac à sable isolé fonctionnant sur votre propre VPS, donc rien n'est envoyé à un fournisseur d'exécution externe.

Débogage des erreurs guidé

Demandez à l'assistant pourquoi une exécution a échoué et obtenez une explication avec une solution concrète au lieu de fouiller dans les journaux d'exécution bruts.

Accès au Modèle d'IA Nexos

Une clé Nexos AI donne à l'assistant l'accès aux modèles de pointe, et vous pouvez changer le modèle qu'il utilise à tout moment.

Suite d'automatisation n8n complète

Tout est inclus dans n8n standard — des centaines d'intégrations, de webhooks, de planifications et de nœuds JavaScript personnalisés.

Les données restent sur votre VPS

Les définitions de flux de travail, les identifiants d'API et l'historique d'exécution sont stockés dans un volume persistant que vous contrôlez et que vous pouvez sauvegarder librement.

Pourquoi exécuter n8n with AI Assistant avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Maxim Shishkin
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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