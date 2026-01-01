Home Assistant est la principale plateforme domotique open source utilisée par des millions d'utilisateurs dans le monde entier. Elle unifie les appareils intelligents de différents fabricants — lumières, thermostats, caméras, systèmes de sécurité et lecteurs multimédia — dans une interface unique et personnalisable, avec un puissant moteur d'automatisation qui prend en charge des scénarios complexes déclenchés par le temps, les états des appareils ou des événements externes.

Le déploiement de Home Assistant sur votre propre VPS garantit que votre maison intelligente reste opérationnelle même en cas de pannes locales, fournit un accès à distance fiable depuis n'importe où, et maintient toutes les données des appareils et la logique d'automatisation entièrement sous votre contrôle, sans dépendance aux services cloud.