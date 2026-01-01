Déployez Gatus en un clic.
Page de statut orientée développeurs avec une surveillance multi-protocole automatisée, des alertes conditionnelles et des tableaux de bord de disponibilité en temps réel.
Choisissez un pack VPS pour Gatus
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Gatus ?
Gatus est un outil de surveillance de la disponibilité (uptime) axé sur les développeurs et une page de statut qui suit l'état de santé des API HTTP, des services TCP, des enregistrements DNS, des cibles ICMP, des hôtes SSH, des points de terminaison gRPC et des certificats SSL à partir d'une configuration YAML déclarative. Il évalue les conditions — codes de statut, temps de réponse, contenu du corps et expiration des certificats — et affiche un tableau de bord en temps réel avec les pourcentages de disponibilité historiques pour chaque point de terminaison.
L'auto-hébergement de Gatus sur votre propre VPS maintient votre infrastructure de surveillance indépendante des services qu'elle surveille, élimine les frais SaaS par vérification et vous permet d'acheminer les alertes via plus de 40 intégrations — y compris Slack, Discord, PagerDuty et Telegram — sans que vos données de surveillance ne quittent votre environnement.
Fonctionnalités clés de Gatus
Supervision multi-protocole
Surveillez l'expiration des certificats HTTP, TCP, DNS, ICMP, SSH, gRPC et SSL à partir d'une seule configuration YAML — aucun agent ni code supplémentaire n'est requis.
Alerte conditionnelle
Définissez des conditions d'alerte précises sur les codes d'état, les temps de réponse, les champs du corps JSON et l'expiration des certificats, avec plus de 40 intégrations, y compris Slack et PagerDuty.
Métriques Prometheus
Exposer l'état de santé et la latence des points de terminaison via un point de terminaison /metrics pour une intégration directe avec Grafana et votre pile d'observabilité existante.
Badges intégrables
Générez des badges SVG de disponibilité et de temps de réponse à intégrer dans les fichiers README de GitHub, les sites de documentation ou les pages d'état publiques.
Fenêtres de maintenance
Planifiez des périodes d'indisponibilité pour supprimer les fausses alertes pendant les déploiements, la maintenance ou les pannes connues sans modifier vos règles d'alerte.
Pourquoi exécuter Gatus avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
Alerta
Plateforme open source de gestion des alertes pour la consolidation des alertes de supervision