Gatus est un outil de surveillance de la disponibilité (uptime) axé sur les développeurs et une page de statut qui suit l'état de santé des API HTTP, des services TCP, des enregistrements DNS, des cibles ICMP, des hôtes SSH, des points de terminaison gRPC et des certificats SSL à partir d'une configuration YAML déclarative. Il évalue les conditions — codes de statut, temps de réponse, contenu du corps et expiration des certificats — et affiche un tableau de bord en temps réel avec les pourcentages de disponibilité historiques pour chaque point de terminaison.

L'auto-hébergement de Gatus sur votre propre VPS maintient votre infrastructure de surveillance indépendante des services qu'elle surveille, élimine les frais SaaS par vérification et vous permet d'acheminer les alertes via plus de 40 intégrations — y compris Slack, Discord, PagerDuty et Telegram — sans que vos données de surveillance ne quittent votre environnement.