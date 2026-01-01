Zenfeed est un centre d'information IA open source qui combine un lecteur RSS classique avec un secrétaire LLM personnel. Au lieu de vous noyer dans des flux bruts, chaque article passe par un pipeline configurable qui résume le contenu, le classe avec des invites personnalisées et l'intègre dans un index sémantique que vous pouvez interroger en langage naturel. Les règles de suivi transforment des sujets arbitraires en tâches récurrentes qui fournissent des briefings planifiés, des résumés de surveillance ou des notifications webhook lorsque du contenu correspondant apparaît.

L'auto-hébergement de Zenfeed sur votre propre VPS garde votre liste d'abonnements, votre historique de lecture et votre clé API LLM sur une infrastructure que vous contrôlez. Le modèle regroupe l'interface utilisateur web, le moteur Zenfeed avec stockage persistant et une instance RSSHub privée afin que vous puissiez vous abonner à des milliers de sources qui n'exposent pas de flux RSS natifs.