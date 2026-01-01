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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Zenfeed ?

Zenfeed est un centre d'information IA open source qui combine un lecteur RSS classique avec un secrétaire LLM personnel. Au lieu de vous noyer dans des flux bruts, chaque article passe par un pipeline configurable qui résume le contenu, le classe avec des invites personnalisées et l'intègre dans un index sémantique que vous pouvez interroger en langage naturel. Les règles de suivi transforment des sujets arbitraires en tâches récurrentes qui fournissent des briefings planifiés, des résumés de surveillance ou des notifications webhook lorsque du contenu correspondant apparaît.

L'auto-hébergement de Zenfeed sur votre propre VPS garde votre liste d'abonnements, votre historique de lecture et votre clé API LLM sur une infrastructure que vous contrôlez. Le modèle regroupe l'interface utilisateur web, le moteur Zenfeed avec stockage persistant et une instance RSSHub privée afin que vous puissiez vous abonner à des milliers de sources qui n'exposent pas de flux RSS natifs.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Zenfeed

Résumés avec l'IA

Chaque article passe par un LLM qui produit un résumé concis afin que vous puissiez parcourir des dizaines de sources en quelques minutes au lieu de plusieurs heures.

Recherche sémantique

Un index d'intégration vous permet d'interroger votre historique de lecture en langage naturel et de faire remonter des articles connexes sur l'ensemble des flux et du temps.

Briefings programmés

Configurez des tâches récurrentes qui compilent des résumés quotidiens ou hebdomadaires de ce qui compte le plus et les livrent par e-mail ou webhook.

Suivi des sujets

Définissez des règles de suivi avec des invites personnalisées qui déclenchent des notifications chaque fois que de nouveaux articles correspondent à un sujet, une entreprise ou un mot-clé.

RSSHub regroupé

Une instance RSSHub intégrée transforme des milliers de sites sans flux natifs en abonnements que vous pouvez acheminer via le pipeline d'IA.

Ouvrir le serveur MCP

Agit comme un serveur de protocole de contexte de modèle afin que les clients IA tels que Cherry Studio puissent discuter directement avec votre bibliothèque de flux personnelle.

Pourquoi exécuter Zenfeed avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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