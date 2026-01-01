OneDev est une plateforme DevOps tout-en-un auto-hébergée qui regroupe l'hébergement Git, l'automatisation CI/CD, le suivi des tickets, les tableaux Kanban et un registre de paquets dans une seule application. Son générateur de pipelines visuels et ses fonctionnalités d'intelligence de code le rendent accessible aux développeurs sans expertise approfondie en DevOps, tandis que le langage de requête avancé offre aux utilisateurs expérimentés un contrôle précis sur les compilations, les tickets et les commits.

L'auto-hébergement de OneDev sur votre VPS permet un nombre illimité de développeurs pour un coût d'infrastructure fixe, avec la pleine propriété de votre code source et de vos artefacts de compilation. Ce template inclut PostgreSQL pour un stockage de données fiable et l'accès au socket Docker afin que OneDev puisse exécuter les tâches CI/CD directement sur votre serveur.