Déployez FitTrackee en un clic
Suivi d'activités de plein air auto-hébergé pour les téléchargements GPX, les cartes d'itinéraires et les statistiques d'entraînement pour la course à pied, le cyclisme et la randonnée.
Choisissez un pack VPS pour FitTrackee
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec FitTrackee ?
FitTrackee est un traqueur d'activités de plein air auto-hébergé, conçu pour les coureurs, les cyclistes, les randonneurs et toute personne qui enregistre des traces GPX sur une montre de sport, un téléphone ou un appareil GPS. Téléchargez des fichiers d'activité, visualisez les itinéraires sur des cartes interactives et consultez les statistiques de distance, d'altitude, de vitesse et de durée — le tout sur une infrastructure que vous possédez, sans qu'aucune plateforme de fitness tierce ne collecte vos données de mouvement.
Exécuter FitTrackee sur un VPS permet de garder votre historique d'entraînement, vos traces de localisation et vos records personnels privés et portables. La prise en charge multi-utilisateur, une API REST documentée, des données météorologiques optionnelles par entraînement et la fédération basée sur ActivityPub en font une alternative pratique à Strava ou Garmin Connect pour les particuliers, les petits clubs et les athlètes soucieux de leur vie privée.
Fonctionnalités clés de FitTrackee
Téléchargements de fichiers GPX
Importez des traces GPX depuis des montres de sport, des téléphones et des appareils GPS pour créer une archive privée de chaque activité de plein air.
Cartes d'itinéraire interactives
Visualisez chaque entraînement sur des cartes basées sur OpenStreetMap avec la relecture complète du parcours, le zoom et les vues détaillées par segment.
Statistiques d'activité
Suivez la distance, la durée, le dénivelé positif, la vitesse moyenne et l'allure sur l'ensemble des entraînements enregistrés et des périodes.
Soutien multi-sports
Enregistrez la course à pied, le cyclisme, la randonnée, le ski et d'autres sports de plein air sur une seule chronologie avec des résumés par sport.
API REST et fédération
Une API REST documentée et une fédération ActivityPub facultative vous permettent de scripter des intégrations et de partager des activités à travers le fediverse.
Contrôles de confidentialité multi-utilisateurs
Héberger des comptes pour la famille, les amis ou les membres d'un club avec des paramètres de visibilité par activité et une inscription gérée par l'administrateur.
Pourquoi exécuter FitTrackee avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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