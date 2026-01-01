Judge0 CE est un système de juge en ligne open-source qui expose une API JSON HTTP simple pour compiler et exécuter du code source dans plus de 60 langages de programmation, y compris C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust et Ruby. Chaque soumission est compilée et exécutée dans un environnement sandbox entièrement isolé et limité en ressources, utilisant les espaces de noms du noyau Linux et les cgroups, empêchant ainsi les processus incontrôlés, l'épuisement de la mémoire ou les évasions du système de fichiers.

L'auto-hébergement de Judge0 vous permet de construire des plateformes d'évaluation de code, des juges de programmation compétitive ou des outils éducatifs sans dépendre de services d'exécution tiers. Vous possédez l'API, contrôlez les limites de débit et conservez toutes les données de soumission sur votre propre VPS. L'édition CE est gratuite et sous licence MIT, sans frais par exécution, quel que soit le volume.