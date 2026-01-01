Déployer Convoy : installation en un clic.
Passerelle de webhooks open source native du cloud pour ingérer, conserver, déboguer et livrer de manière fiable des millions d'événements de webhook.
Choisissez un pack VPS pour Convoy
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Convoy ?
Convoy est une passerelle de webhooks open-source et cloud-native conçue pour ingérer, persister, déboguer, livrer et gérer en toute sécurité des millions d'événements de webhook à grande échelle. Conçue pour les équipes d'ingénierie qui envoient des événements à des clients ou en reçoivent de tiers, elle résout les difficultés opérationnelles liées à la construction d'une infrastructure de webhook fiable — avec des tentatives automatiques, la vérification des signatures, la gestion des messages non distribués et un tableau de bord d'administration complet pour inspecter chaque livraison.
L'auto-hébergement de Convoy conserve les charges utiles d'événements, les points de terminaison clients et les journaux de livraison au sein de votre VPS, sans tarification par événement et sans visibilité tierce sur votre trafic. PostgreSQL et Redis sont livrés préconfigurés afin que la passerelle soit prête pour les charges de travail de webhook en production dès le premier déploiement.
Fonctionnalités clés de Convoy
Livraison fiable
Les stratégies automatiques de nouvelle tentative exponentielle et linéaire empêchent les échecs transitoires aux points de terminaison des clients de perdre les événements de webhook.
Vérification de signature
Signer les requêtes sortantes avec HMAC et vérifier les webhooks entrants afin que l'expéditeur et le destinataire puissent faire confiance à chaque événement.
Tableau de bord Admin
Inspecter, filtrer et rejouer chaque livraison de webhook depuis une interface utilisateur intégrée sans écrire d'outils de débogage personnalisés.
Passerelle bidirectionnelle
Agit à la fois comme un éditeur sortant vers les clients et comme une passerelle entrante pour la réception sécurisée de webhooks tiers.
Agents évolutifs
Des processus web et d'agent distincts vous permettent de faire évoluer le débit d'ingestion et de livraison indépendamment à mesure que le volume d'événements augmente.
Données auto-hébergées
Les charges utiles des webhooks, les secrets des points de terminaison et l'historique de livraison restent sur votre infrastructure sans frais SaaS par événement.
Pourquoi exécuter Convoy avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.