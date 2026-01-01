Yamtrack est une application de suivi de médias auto-hébergée qui consolide vos listes de visionnage et de lecture pour les films, les séries télévisées, les animes, les mangas, les jeux, les livres et les bandes dessinées dans un tableau de bord unique. Elle extrait les métadonnées de TMDB et d'autres sources pour fournir des détails riches sur chaque élément suivi, avec un suivi de la progression et une gestion du statut.

L'auto-hébergement de Yamtrack sur un VPS maintient la confidentialité de l'intégralité de votre historique de consommation de médias, sans aucun suivi par des tiers. L'intégration de Jellyfin permet un suivi automatique du visionnage depuis votre serveur multimédia, la vue calendrier affiche les sorties programmées, et l'importation depuis Trakt, MAL et AniList simplifie la migration depuis les services existants.