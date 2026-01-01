Reiverr est un frontal open-source qui combine la découverte de médias, la demande et la lecture en une seule interface conviviale pour la télévision. Au lieu de passer de Jellyfin, TMDB, Sonarr et Radarr, les utilisateurs parcourent les titres tendances, obtiennent des recommandations personnalisées, demandent du contenu manquant et diffusent ce qui est déjà dans leur bibliothèque — le tout depuis une seule application optimisée pour les télécommandes et les interfaces utilisateur de 3 mètres.

L'auto-hébergement de Reiverr sur votre propre VPS maintient chaque clé API connectée, historique de visionnage et journal de requêtes sous votre contrôle. L'architecture basée sur des plugins vous permet d'ajouter de nouvelles sources de streaming sans modifier le cœur, et le même backend peut alimenter à la fois l'application web et une version native sur les téléviseurs intelligents Samsung Tizen.