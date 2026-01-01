Déployer Open Agent avec une installation en un clic.
Plateforme d'assistant IA auto-hébergée avec orchestration de LLM, bases de connaissances RAG, boucles d'agents et intégrations d'outils MCP.
Choisissez un pack VPS pour Open Agent
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Open Agent ?
Open Agent est une plateforme d'agent IA auto-hébergée, prête pour la production, qui connecte les grands modèles linguistiques à vos données et outils. Elle prend en charge plus de 28 fournisseurs de modèles via une interface unifiée, transformant les documents, les wikis et les bases de données en bases de connaissances RAG interrogeables qui ancrent vos agents dans un contexte précis.
Le déploiement d'Open Agent sur votre propre VPS maintient les conversations sensibles et les documents propriétaires hors des infrastructures tierces. Le contrôle d'accès basé sur les rôles, l'intégration SSO et les espaces de travail multi-locataires la rendent adaptée aux équipes et aux entreprises qui ont besoin de gouvernance sans sacrifier la flexibilité.
Fonctionnalités clés de Open Agent
Support multi-fournisseur LLM
Connectez-vous à plus de 28 fournisseurs de modèles, y compris OpenAI, DeepSeek et les modèles locaux, via une couche d'abstraction standardisée.
Pipeline RAG intégré
Ingérez des PDF, des wikis et des documents dans des bases de données vectorielles sémantiques afin que les agents récupèrent automatiquement un contexte précis et fondé.
Intégrations d'outils MCP
Étendre les capacités des agents avec des serveurs de protocole de contexte de modèle qui se connectent à des API externes, des bases de données et des outils d'automatisation.
Contrôle d'accès d'entreprise
Gérer les utilisateurs avec des permissions basées sur les rôles, le SSO via OIDC, OAuth2, LDAP et SAML, et des espaces de travail multi-locataires isolés.
Orchestration de la boucle d'agent
Définir des flux de travail d'agent en plusieurs étapes avec des boucles d'appel d'outils, une logique de nouvelle tentative et une journalisation d'audit pour une fiabilité de niveau production.
Pourquoi exécuter Open Agent avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.