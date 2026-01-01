Grav est un CMS flat-file moderne qui stocke tout le contenu sous forme de fichiers Markdown sur le système de fichiers, éliminant entièrement la base de données. Développé en PHP avec le moteur de templates Twig, il offre des chargements de page rapides grâce à la mise en cache basée sur les fichiers, un panneau d'administration intégré pour les éditeurs non techniques, et plus de 300 extensions pour les formulaires, le SEO, la recherche et le contenu multilingue.

L'auto-hébergement de Grav sur votre VPS signifie que les sauvegardes sont aussi simples que de copier un dossier, le contrôle de version est géré nativement par Git, et il n'y a pas de limites de connexion à la base de données, de problèmes d'optimisation des requêtes ou de tâches de sauvegarde distinctes — juste des fichiers et votre application fonctionnant sur le matériel que vous contrôlez.