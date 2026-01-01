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Plateforme d'automatisation marketing open source pour les campagnes d'e-mailing, la notation des leads et l'engagement client multicanal.

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KVM 1
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1 cœur vCPU
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KVM 2
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Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Mautic ?

Mautic est une plateforme d'automatisation marketing entièrement open source qui donne aux entreprises un contrôle total sur leurs campagnes, leurs données de contact et les parcours clients. Contrairement aux outils marketing SaaS qui facturent par contact, Mautic fonctionne sur votre propre infrastructure — pas de frais de plateforme récurrents, pas de partage de données avec des tiers, et pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.

L'auto-hébergement de Mautic sur un VPS maintient vos données clients sous votre contrôle direct — ce qui est essentiel pour les exigences du RGPD et de la souveraineté des données. Sans tarification par contact, vous pouvez faire évoluer vos opérations marketing sans pénalités de coût, tout en conservant la pleine propriété de chaque e-mail, campagne et interaction avec les prospects.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Mautic

Automatisation des campagnes email

Créez des séquences d'e-mails automatisées et des e-mails de diffusion avec un éditeur par glisser-déposer, une personnalisation dynamique du contenu et des tests A/B.

Notation et suivi des leads

Attribuez un score aux contacts en fonction des visites de pages, des ouvertures d'e-mails, des soumissions de formulaires et des événements personnalisés afin de prioriser le suivi au bon moment.

Créateur visuel de campagnes

Concevez des parcours clients complexes en plusieurs étapes avec un éditeur de flux de travail basé sur un canevas qui connecte les conditions, les actions et les décisions.

Segmentation des contacts

Segmentez les contacts dynamiquement en utilisant les données comportementales, les données démographiques et les champs personnalisés pour cibler la bonne audience pour chaque campagne.

Communication multi-canal

Atteignez les contacts par e-mail, SMS, notifications push et notifications web depuis une plateforme unique avec un suivi d'engagement unifié.

Pourquoi exécuter Mautic avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Choisissez un serveur proche de votre audience pour améliorer les vitesses de chargement. Nous disposons de data centers en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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