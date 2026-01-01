Flame est une page de démarrage auto-hébergée qui transforme votre serveur en un point central organisé pour toutes vos applications et favoris. Tout est géré via une interface graphique (GUI) intégrée — aucun fichier de configuration à modifier, aucun redémarrage requis. Ajoutez des applications, organisez vos favoris et personnalisez l'apparence entièrement depuis le navigateur.

Contrairement aux services de tableau de bord hébergés, Flame fonctionne entièrement sur votre propre VPS, gardant votre inventaire de services et vos favoris privés. Son intégration d'étiquettes Docker découvre automatiquement les conteneurs en cours d'exécution, afin que votre tableau de bord reste à jour lorsque vous déployez de nouveaux services.