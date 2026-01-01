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Plateforme LLMOps open source combinant le prompt engineering, l'évaluation et l'observabilité dans un espace de travail unifié.

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4 Go de RAM
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Obtenez 24 mois pour 191,76 € (prix d'origine : 515,76 €). Renouvellement au prix de 14,99 €/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
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4 cœurs vCPU
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16 To de bande passante
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KVM 8
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Obtenez 24 mois pour 527,76 € (prix d'origine : 1 559,76 €). Renouvellement au prix de 49,99 €/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Agenta ?

Agenta est une plateforme LLMOps de bout en bout qui consolide les flux de travail pour le déploiement d'applications LLM en production. Les équipes l'utilisent pour itérer sur les invites dans un environnement de test côte à côte, versionner les configurations, exécuter des évaluations automatisées sur des jeux de données de test, et tracer les requêtes en direct avec une observabilité complète — le tout depuis la même interface.

L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient les invites, les jeux de données d'évaluation et les données de trace au sein d'une infrastructure que vous contrôlez. Il n'y a pas de frais par siège, pas de quotas de jetons sur les traces, et une liberté totale d'intégrer n'importe quel fournisseur de LLM via le SDK et les services proxy inclus.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Agenta

Bac à sable d'invites

Comparez les invites côte à côte entre les modèles et les paramètres dans un environnement visuel, puis promouvez les variantes gagnantes vers des configurations versionnées.

Évaluation automatisée

Exécutez des requêtes sur des jeux de tests en utilisant des évaluateurs intégrés ou du code personnalisé pour évaluer l'exactitude, la similarité et les régressions avant le déploiement.

Observabilité LLM

Suivez chaque requête à travers des spans imbriqués avec des métriques complètes d'entrée, de sortie, de latence et de coût pour tout fournisseur ou framework LLM.

Versionnage de prompt

Gérer les configurations d'invites comme des artefacts versionnés avec des environnements, des retours en arrière et un registre qui découple les invites du code d'application.

Framework agnostique

Les SDK et le traçage compatible avec OpenTelemetry s'intègrent avec LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic, et toute autre pile LLM.

Pourquoi exécuter Agenta avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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