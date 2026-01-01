Déployez Agenta en 1 clic.
Plateforme LLMOps open source combinant le prompt engineering, l'évaluation et l'observabilité dans un espace de travail unifié.
Choisissez un pack VPS pour Agenta
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Agenta ?
Agenta est une plateforme LLMOps de bout en bout qui consolide les flux de travail pour le déploiement d'applications LLM en production. Les équipes l'utilisent pour itérer sur les invites dans un environnement de test côte à côte, versionner les configurations, exécuter des évaluations automatisées sur des jeux de données de test, et tracer les requêtes en direct avec une observabilité complète — le tout depuis la même interface.
L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient les invites, les jeux de données d'évaluation et les données de trace au sein d'une infrastructure que vous contrôlez. Il n'y a pas de frais par siège, pas de quotas de jetons sur les traces, et une liberté totale d'intégrer n'importe quel fournisseur de LLM via le SDK et les services proxy inclus.
Fonctionnalités clés de Agenta
Bac à sable d'invites
Comparez les invites côte à côte entre les modèles et les paramètres dans un environnement visuel, puis promouvez les variantes gagnantes vers des configurations versionnées.
Évaluation automatisée
Exécutez des requêtes sur des jeux de tests en utilisant des évaluateurs intégrés ou du code personnalisé pour évaluer l'exactitude, la similarité et les régressions avant le déploiement.
Observabilité LLM
Suivez chaque requête à travers des spans imbriqués avec des métriques complètes d'entrée, de sortie, de latence et de coût pour tout fournisseur ou framework LLM.
Versionnage de prompt
Gérer les configurations d'invites comme des artefacts versionnés avec des environnements, des retours en arrière et un registre qui découple les invites du code d'application.
Framework agnostique
Les SDK et le traçage compatible avec OpenTelemetry s'intègrent avec LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic, et toute autre pile LLM.
Pourquoi exécuter Agenta avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.