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KVM 1
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1 cœur vCPU
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KVM 2
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2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
35,99
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66 % de réduction
KVM 8
64,99
21,99/mois
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Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Kotaemon ?

Kotaemon est un outil de questions-réponses de documents épuré et personnalisable, basé sur RAG, qui se connecte au LLM de votre choix — d'OpenAI et Azure à une instance Ollama auto-hébergée. Téléchargez des PDF, des documents Word, des feuilles de calcul et des images, puis posez des questions et recevez des réponses étayées par des citations exactes des documents sources.

Contrairement aux services d'IA de documents basés sur le cloud, l'auto-hébergement de Kotaemon garde vos fichiers privés sur votre propre VPS. La variante d'image complète de ce modèle ajoute Tesseract OCR, l'analyse de format LibreOffice et la gestion de documents multimodaux, ce qui le rend adapté aux PDF numérisés, aux fichiers Office et aux documents riches en images.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Kotaemon

Support multi-LLM

Connectez-vous à OpenAI, Azure OpenAI, Cohere, Mistral, ou à tout modèle local hébergé par Ollama sans migrer vos documents ou votre historique de discussion.

Réponses étayées par des citations

Chaque réponse renvoie aux passages exacts de vos documents sources afin que vous puissiez vérifier les affirmations et suivre les informations directement.

OCR et analyse Office

Tesseract OCR, LibreOffice et ffmpeg sont intégrés pour gérer nativement les PDF numérisés, les fichiers Word et PowerPoint, et les documents image.

Récupération GraphRAG

Les systèmes dorsaux optionnels GraphRAG et LightRAG améliorent la précision de la récupération pour les grands ensembles de documents ou les ensembles de documents avec de nombreuses références croisées.

Accès multi-utilisateur

La gestion des utilisateurs intégrée permet à chaque membre de l'équipe de gérer des collections de documents privées sous un déploiement partagé unique.

Pourquoi exécuter Kotaemon avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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