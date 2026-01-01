Déployer Kotaemon en un clic.
Chatbot de questions-réponses de documents open-source pour discuter avec vos fichiers en utilisant n'importe quel fournisseur de LLM.
Choisissez un pack VPS pour Kotaemon
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Kotaemon ?
Kotaemon est un outil de questions-réponses de documents épuré et personnalisable, basé sur RAG, qui se connecte au LLM de votre choix — d'OpenAI et Azure à une instance Ollama auto-hébergée. Téléchargez des PDF, des documents Word, des feuilles de calcul et des images, puis posez des questions et recevez des réponses étayées par des citations exactes des documents sources.
Contrairement aux services d'IA de documents basés sur le cloud, l'auto-hébergement de Kotaemon garde vos fichiers privés sur votre propre VPS. La variante d'image complète de ce modèle ajoute Tesseract OCR, l'analyse de format LibreOffice et la gestion de documents multimodaux, ce qui le rend adapté aux PDF numérisés, aux fichiers Office et aux documents riches en images.
Fonctionnalités clés de Kotaemon
Support multi-LLM
Connectez-vous à OpenAI, Azure OpenAI, Cohere, Mistral, ou à tout modèle local hébergé par Ollama sans migrer vos documents ou votre historique de discussion.
Réponses étayées par des citations
Chaque réponse renvoie aux passages exacts de vos documents sources afin que vous puissiez vérifier les affirmations et suivre les informations directement.
OCR et analyse Office
Tesseract OCR, LibreOffice et ffmpeg sont intégrés pour gérer nativement les PDF numérisés, les fichiers Word et PowerPoint, et les documents image.
Récupération GraphRAG
Les systèmes dorsaux optionnels GraphRAG et LightRAG améliorent la précision de la récupération pour les grands ensembles de documents ou les ensembles de documents avec de nombreuses références croisées.
Accès multi-utilisateur
La gestion des utilisateurs intégrée permet à chaque membre de l'équipe de gérer des collections de documents privées sous un déploiement partagé unique.
Pourquoi exécuter Kotaemon avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.