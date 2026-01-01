NextChat (anciennement ChatGPT-Next-Web) est une interface de chat open source avec plus de 88 000 étoiles GitHub — le client de chat IA auto-hébergé le plus populaire disponible. Il se connecte à OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek et des dizaines d'autres fournisseurs, vous permettant de discuter avec n'importe quel LLM via une interface utilisateur cohérente sans basculer entre les tableaux de bord ni payer pour un service d'encapsulation tiers.

L'auto-hébergement de NextChat garde vos clés API et votre historique de conversation privés. L'accès peut être verrouillé avec un code d'accès, et toutes les données de chat sont stockées dans le navigateur de l'utilisateur — il n'y a pas de base de données à gérer et aucune rétention des données côté serveur.