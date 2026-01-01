Déployez NextChat en un clic.
Interface utilisateur de chat IA auto-hébergée prenant en charge OpenAI, Claude, Gemini et plus de 20 fournisseurs via une interface soignée.
Choisissez un pack VPS pour NextChat
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec NextChat ?
NextChat (anciennement ChatGPT-Next-Web) est une interface de chat open source avec plus de 88 000 étoiles GitHub — le client de chat IA auto-hébergé le plus populaire disponible. Il se connecte à OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek et des dizaines d'autres fournisseurs, vous permettant de discuter avec n'importe quel LLM via une interface utilisateur cohérente sans basculer entre les tableaux de bord ni payer pour un service d'encapsulation tiers.
L'auto-hébergement de NextChat garde vos clés API et votre historique de conversation privés. L'accès peut être verrouillé avec un code d'accès, et toutes les données de chat sont stockées dans le navigateur de l'utilisateur — il n'y a pas de base de données à gérer et aucune rétention des données côté serveur.
Fonctionnalités clés de NextChat
Support multi-fournisseur
Connectez-vous à OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek, Azure OpenAI et plus de 20 autres fournisseurs depuis une seule interface utilisateur sans changer d'outils.
Bibliothèque d'invites intégrée
Des centaines d'invites système pré-conçues pour l'écriture, le codage, l'analyse et la traduction — ou créez et enregistrez vos propres modèles personnalisés.
Protection du code d'accès
Restreignez l'accès à votre instance avec un code d'accès, empêchant l'utilisation non autorisée de vos clés API lorsqu'elles sont déployées publiquement.
Aucune base de données requise
Toutes les conversations sont stockées dans le navigateur de l'utilisateur — le serveur reste sans état, ce qui rend le déploiement et la maintenance minimaux.
Markdown et rendu de code
Les réponses sont affichées avec une prise en charge complète du Markdown, y compris les blocs de code avec coloration syntaxique, les tableaux, les formules mathématiques LaTeX et le HTML en ligne.
Support d'extension MCP
Activer le Model Context Protocol (MCP) pour étendre l'assistant avec des outils externes, l'accès aux fichiers et des intégrations personnalisées.
Pourquoi exécuter NextChat avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.