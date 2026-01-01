Déployer Redis Commander en un clic
Interface utilisateur de gestion Redis basée sur le web pour parcourir les clés, modifier les valeurs et surveiller une base de données Redis depuis n'importe quel navigateur.
Choisissez un pack VPS pour Redis Commander
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Redis Commander ?
Redis Commander est une interface web légère et open source pour la gestion des bases de données Redis. Elle offre un navigateur arborescent pour naviguer dans les espaces de clés, des éditeurs intégrés pour les chaînes, les hachages, les listes, les ensembles et les ensembles triés, ainsi qu'une console de commandes intégrée pour exécuter des commandes Redis arbitraires. Les statistiques du serveur — utilisation de la mémoire, clients connectés, taux de réussite — sont visibles en un coup d'œil sur le tableau de bord.
Ce déploiement intègre Redis Commander avec une instance Redis 7, vous obtenez ainsi une base de données clé-valeur entièrement fonctionnelle et son interface utilisateur de gestion dans une seule pile. L'authentification HTTP de base protège l'interface web contre les accès non autorisés, et l'instance Redis est sécurisée par un mot de passe généré afin qu'elle ne soit pas exposée sans identifiants.
Fonctionnalités clés de Redis Commander
Clé de navigateur
Naviguez dans l'intégralité de votre espace de clés Redis dans une vue arborescente, recherchez par motif, et inspectez ou modifiez n'importe quelle valeur directement dans le navigateur sans écrire de commandes Redis.
Tous les types de données
Visualisez et modifiez les chaînes, les hachages, les listes, les ensembles, les ensembles triés et les flux avec des éditeurs sensibles au type qui affichent les données dans un format structuré et lisible.
Console de commande
Exécuter des commandes Redis arbitraires depuis la console intégrée et visualiser la réponse immédiatement — utile pour le débogage, l'administration et les opérations de données ponctuelles.
Statistiques du serveur
Le tableau de bord affiche les métriques du serveur Redis en temps réel, notamment la consommation de mémoire, les taux de réussite/échec du keyspace, les clients connectés et le temps de fonctionnement, en un coup d'œil.
Authentification HTTP de base
L'interface web est protégée par une authentification par nom d'utilisateur et mot de passe, empêchant tout accès non autorisé à vos données Redis via l'interface utilisateur du navigateur.
Pourquoi exécuter Redis Commander avec Hostinger ?
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Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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