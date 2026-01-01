Vitess est un système de clustering de bases de données open source, conçu pour faire évoluer MySQL horizontalement. Initialement développé par YouTube pour gérer des milliards de requêtes par jour, il offre le partitionnement (sharding) automatisé, le pooling de connexions et le routage intelligent des requêtes sur des instances MySQL standard, sans nécessiter de modifications au niveau de l'application.

L'auto-hébergement de Vitess sur un VPS vous offre une infrastructure de mise à l'échelle de bases de données de niveau YouTube pour les applications à fort trafic. Il gère le multiplexage des connexions pour réduire la charge de la base de données, prend en charge les modifications de schéma en ligne sans interruption de service, et fournit une interface de requête unifiée à travers plusieurs partitions (shards) qui apparaît comme une base de données unique pour votre application.