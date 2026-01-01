Déployez VueTorrent en un clic.
Web UI Vue.js moderne pour qBittorrent avec un design soigné et adapté aux mobiles et des fonctionnalités riches de gestion de torrents.
Choisissez un pack VPS pour VueTorrent
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec VueTorrent ?
VueTorrent est une interface web de remplacement open source pour qBittorrent, construite avec Vue 3 et Vuetify par une communauté active de contributeurs. Elle remplace l'interface qBittorrent par défaut, qui est obsolète, par une application monopage rapide et réactive, conçue pour être native sur les navigateurs de bureau et les appareils mobiles, y compris l'installation en tant qu'application web progressive.
Ce déploiement intègre VueTorrent à l'image qBittorrent de LinuxServer via un mod Docker officiellement pris en charge, de sorte qu'un seul conteneur contient à la fois le moteur BitTorrent et l'interface moderne. L'auto-hébergement sur un VPS offre un partage permanent, une bande passante de centre de données et une compatibilité totale avec la pile d'automatisation arr via l'API web standard de qBittorrent.
Fonctionnalités clés de VueTorrent
Vue 3 Interface utilisateur web
Une interface monopage, construite sur Vue 3 et Vuetify, remplace l'interface utilisateur par défaut obsolète de qBittorrent par une navigation fluide et des mises à jour en temps réel.
Compatible mobile et PWA
La mise en page réactive fonctionne sur les téléphones et les tablettes et peut être installée comme une Application Web Progressive pour une expérience native.
Thèmes clairs et foncés
Des thèmes clairs et sombres intégrés avec des colonnes de tableau de bord configurables vous permettent de personnaliser les propriétés des torrents visibles en un coup d'œil.
Raccourcis clavier
Des raccourcis clavier de premier ordre, y compris la sélection multiple, la mise au point de la recherche et la fermeture de dialogues, accélèrent la gestion quotidienne des torrents.
API qBittorrent complète
Utilise la WebAPI standard de qBittorrent, de sorte que Sonarr, Radarr, Lidarr et les autres outils arr fonctionnent sans aucune configuration supplémentaire.
Backend inclus
Livré en tant que mod Docker par-dessus LinuxServer qBittorrent, ainsi un seul conteneur fournit à la fois le moteur de torrent et l'interface utilisateur moderne.
Pourquoi exécuter VueTorrent avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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