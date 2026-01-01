Déployez OpenHuman en un clic.
Noyau d'IA personnel auto-hébergé qui connecte plus de 118 applications et construit un arbre de mémoire privé que vous contrôlez entièrement.
Choisissez un pack VPS pour OpenHuman
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec OpenHuman ?
OpenHuman est une super intelligence artificielle personnelle open-source conçue pour résider sur votre propre infrastructure. Construite autour d'un noyau Rust et d'un arbre de mémoire local-first compatible avec Obsidian, elle se connecte à plus d'une centaine de services via OAuth en un clic — Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar, et bien d'autres encore — et extrait discrètement de nouvelles données dans une base de connaissances privée toutes les vingt minutes.
L'auto-hébergement d'OpenHuman conserve chaque e-mail, document et conversation dans un espace de travail que vous possédez, tout en vous permettant d'acheminer les requêtes vers des modèles de raisonnement, rapides ou de vision à la demande. Il n'y a pas de frais par utilisateur, pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, et aucun service d'IA tiers ne voit jamais vos données brutes, sauf si vous les y acheminez explicitement.
Fonctionnalités clés de OpenHuman
Mémoire locale d'abord
Chaque message, document et synchronisation d'intégration est enregistré dans une base de données SQLite locale et un coffre-fort compatible Obsidian que vous pouvez lire, modifier et sauvegarder directement sur le disque.
118+ intégrations
Connecteurs OAuth en un clic pour Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar et des dizaines d'autres, avec un processus d'arrière-plan qui actualise les données toutes les vingt minutes.
Outils d'agent natifs
La recherche web intégrée, le scraping, l'accès au système de fichiers, les opérations Git et la voix (STT/TTS) permettent aux agents d'agir en votre nom sans frameworks de plugins externes.
Compression TokenJuice
Un compresseur d'invite sur l'appareil qui supprime les jetons redondants des appels d'agent, réduisant les coûts d'API du modèle jusqu'à 80 % sur les flux de travail de longue durée.
Routage unifié de modèle
Basculez entre les modèles de raisonnement, rapides et de vision via un abonnement unique, ou connectez le cœur à des backends locaux Ollama et LM Studio pour une confidentialité totale.
Cœur RPC durci
Le noyau Rust sans interface graphique expose un point de terminaison RPC authentifié par jeton d'accès, s'exécute comme un conteneur en lecture seule avec des capacités réduites, et s'associe de manière transparente avec les clients de bureau sur le réseau.
Pourquoi exécuter OpenHuman avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.