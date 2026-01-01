Déployez OpenFGA en un clic.
Moteur d'autorisation haute performance inspiré par Google Zanzibar pour la modélisation et l'application d'un contrôle d'accès granulaire via les API HTTP et gRPC.
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Que créer avec OpenFGA ?
OpenFGA est un moteur d'autorisation open-source basé sur les principes de Google Zanzibar — le système de permissions distribué mondialement qui alimente Google Drive, Docs et Calendar. Il permet aux équipes d'ingénierie de définir et d'appliquer des politiques de contrôle d'accès granulaires à l'aide d'un langage de modélisation lisible par l'homme, puis d'évaluer ces politiques à haut débit via une simple API HTTP ou gRPC. Les modèles ReBAC (contrôle d'accès basé sur les relations), RBAC (basé sur les rôles) et ABAC (basé sur les attributs) sont tous pris en charge nativement et peuvent être combinés au sein d'un schéma d'autorisation unique.
L'auto-hébergement d'OpenFGA sur votre VPS maintient la logique d'autorisation et les données relationnelles sous votre contrôle total, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur ni facturation par vérification. Les vérifications d'autorisation s'exécutent avec une faible latence sur votre propre base de données PostgreSQL, et l'API s'intègre parfaitement aux applications écrites dans n'importe quel langage grâce aux SDK officiels.
Fonctionnalités clés de OpenFGA
Modèle Google Zanzibar
Exprimez les politiques d'autorisation sous forme de tuples de relations typées — la même approche utilisée par Google Drive — permettant un contrôle d'accès cohérent et évolutif entre les services.
Vérifications à faible latence
Conçu pour le chemin critique des requêtes, OpenFGA évalue les vérifications d'autorisation en millisecondes afin que les décisions d'autorisation ne deviennent jamais un goulot d'étranglement dans les requêtes orientées utilisateur.
API HTTP et gRPC
Évaluer les contrôles d'accès, écrire des tuples de relation et étendre les arbres d'accès sur HTTP et gRPC, avec des SDK officiels pour Go, Node.js, Python, Java et .NET.
Modèles d'authentification multiples
Définissez les politiques RBAC, ReBAC et ABAC — ou combinez les trois — au sein d'un schéma d'autorisation unique qui couvre chaque type de ressource dans votre application.
Persistance PostgreSQL
Les tuples de relation et les versions de modèle sont stockés dans une base de données PostgreSQL, offrant un état d'autorisation durable et interrogeable avec une cohérence transactionnelle.
Pourquoi exécuter OpenFGA avec Hostinger ?
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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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