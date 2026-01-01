Déployer Vaultwarden en un clic.
Gestionnaire de mots de passe léger, auto-hébergé et compatible Bitwarden, écrit en Rust avec HTTPS automatique via Traefik.
Choisissez un pack VPS pour Vaultwarden
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Vaultwarden ?
Vaultwarden est une implémentation non officielle et légère de l'API du serveur Bitwarden, développée en Rust. Elle utilise une fraction de la mémoire requise par le serveur Bitwarden officiel tout en restant entièrement compatible avec tous les clients Bitwarden officiels — les extensions de navigateur, les applications de bureau et les applications mobiles fonctionnent toutes sans modification.
L'auto-hébergement de votre coffre-fort de mots de passe sur un VPS permet de conserver chaque mot de passe, note sécurisée et identifiant entièrement au sein de votre propre infrastructure. Ce modèle achemine automatiquement le trafic HTTPS via le proxy inverse Traefik préinstallé avec des certificats Let's Encrypt, satisfaisant ainsi l'exigence HTTPS des clients Bitwarden dès le premier déploiement.
Fonctionnalités clés de Vaultwarden
Compatible avec Bitwarden
Toutes les extensions de navigateur Bitwarden officielles, les clients de bureau et mobiles se connectent à Vaultwarden sans aucune modification.
Efficacité de Rust
Écrit en Rust, Vaultwarden utilise une fraction de la RAM et du CPU nécessaires au serveur Bitwarden officiel basé sur Java.
HTTPS automatique
Le trafic passe par le proxy Traefik préinstallé avec des certificats Let's Encrypt, satisfaisant immédiatement l'exigence HTTPS de Bitwarden.
Support de l'organisation
Partagez les éléments de coffre-fort avec les membres de votre famille ou de votre équipe grâce aux fonctionnalités d'organisation et de collection de Vaultwarden.
Accès d'urgence
Autoriser l'accès d'urgence à votre coffre-fort pour les contacts de confiance, avec des périodes d'attente configurables pour les scénarios de récupération de compte.
Pourquoi exécuter Vaultwarden avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.